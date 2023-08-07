"В наших глазах усталость, но у россиян есть страх": Зеленский рассказал о контрнаступлении ВСУ

По словам президента, контрнаступление идет сложно и мы должны быть терпеливыми, если хотим победить. Положительным фактом является то, что украинская армия находится в фазе наступления, а не отступает.

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Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа во время интервью латиноамериканским СМИ, заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины тяжелое и медленное, чем все ожидали, но инициатива на нашей стороне, сообщает LA NACION.

"Контрнаступление сложное. Прогресс, вероятно, идет медленнее, чем некоторые хотят или представляют. Все это второстепенные вещи. Потому что на одних участках фронта есть мины, а на других участках другие осложнения... О них можно говорить долго. О направлениях, о том, что правильно и что неправильно. Но контрнаступление — это наступление армии, а не отход. И это важный положительный момент. Инициатива на стороне Украины", — заявил президент.

Зеленский добавил, что непросто бороться, когда тебе не хватает определенного оружия и украинским воинам трудно, однако россиянам еще труднее.

"В наших глазах усталость, но в их (россиян — ред.) глазах есть страх и это две разные вещи. Мы должны быть терпеливыми, если хотим победить", — отметил глава государства.

Владимир Зеленский заверил, что Украина не планирует продолжать войну на российской территории, для нас главное — освободить собственные, ведь это — наша земля.

"Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации, это никогда не было нашей целью. Мы освобождаем только собственные территории. Им есть куда вернуться, а нам нет. Им есть куда идти, а нам — нет. Потому что это наша единственная земля", — подчеркнул Зеленский.

Блокада Черного моря

Также президент прокомментировал ситуацию в Черном море. Он напомнил, что Россия заблокировала Черное море и, в частности, территориальные воды Украины. Поэтому сейчас наша страна должна доказать, что в своих территориальных водах она имеет право ввозить и вывозить товары.

"Украина должна доказать, что в своих территориальных водах Украина имеет право ввозить и вывозить продукцию. Если будет блокада, то Украина должна найти другой способ прекратить блокаду наших вод. Если Россия продолжит доминировать над своей территорией в Черном море и блокировать, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же, что является справедливой защитой наших интересов", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ВС РФ продолжают строить километры укреплений во время контрнаступления ВСУ. Оккупанты построили десятки километров сооружений в Запорожской и Донецкой областях, в частности возле Андреевки и Кодемы.

Кроме того, 4 августа в ВСУ сообщили, как изменилась линия фронта за время украинского наступления. Украинские военные продолжают продвигаться вперед и выбивают противника с занятых позиций. Попытки россиян наступать также провалились.