"В наших очах втома, але у росіян є страх": Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ

За словами президента, контрнаступ йде складно і ми маємо бути терплячими, якщо хочемо перемогти. Позитивним фактом є те, що українська армія перебуває у фазі наступу, а не відступає.

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Президент України Володимир Зеленський 6 серпня під час інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, заявив, що контрнаступ Збройних сил України важкий і повільніший, ніж всі очікували, але ініціатива на нашому боці, повідомляє LA NACION.

"Контрнаступ складний. Прогрес, ймовірно, йде повільніше, ніж деякі хочуть чи уявляють. Все це другорядні речі. Тому що на одних ділянках фронту є міни, а на інших ділянках інші ускладнення… Про них можна говорити довго. Про напрями, про те, що правильно та що неправильно. Але контрнаступ — це настання армії, а не відхід. І це важливий позитивний момент. Ініціатива на боці України", — заявив президент.

Зеленський додав, що непросто боротися, коли тобі не вистачає певної зброї й українським воїнам важко, однак росіянам ще важче.

"В наших очах втома, але в їх (росіян — ред.) очах є страх і це дві різні речі. Ми маємо бути терплячими, якщо хочемо перемогти", — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна не планує продовжувати війну на російській території, для нас головне — звільнити власні, адже це — наша земля.

"Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації, це ніколи не було нашою метою. Ми звільняємо лише власні території. Їм є куди повернутися, а нам ні. Їм є куди йти, а нам — ні. Бо це наша єдина земля", — наголосив Зеленський.

Блокада Чорного моря

Також президент прокоментував ситуацію у Чорному морі. Він нагадав, що Росія заблокувала Чорне море та, зокрема, територіальні води України. Тому зараз наша країна має довести, що у своїх територіальних водах вона має право ввозити та вивозити товари.

"Україна має довести, що у своїх територіальних водах Україна має право ввозити та вивозити продукцію. Якщо буде блокада, то Україна має знайти інший спосіб припинити блокаду наших вод. Якщо Росія продовжить домінувати над своєю територією в Чорному морі та блокувати, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших інтересів", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, ЗС РФ продовжують будувати кілометри укріплень під час контрнаступу ЗСУ. Окупанти побудували десятки кілометрів споруд в Запорізькій та Донецькій областях, зокрема біля Андріївки та Кодеми.

Крім того, 4 серпня в ЗСУ повідомили, як змінилась лінія фронту за час українського наступу. Українські військові продовжують просуватися вперед і вибивають противника із зайнятих позицій. Спроби росіян наступати також провалилися.