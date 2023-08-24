"Отрицала зверства в Ирпене и Буче": в Житомире разоблачили преподавательницу лицея, — СБУ

По информации СБУ, подозреваемая публично называла преступления российских военных в Ирпене и Буче "спланированной постановкой".

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Житомире очередную сторонницу Российской Федерации. Ею оказалась преподавательница одного из городских лицеев, которая публично оправдывала и отрицала вооруженную агрессию России против Украины. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Управления СБУ в Житомирской области.

По информации Службы безопасности, преподавательница во время общения с коллегами озвучивала нарративы Кремля, которые распространяют российские СМИ. В начале июня 2023 года, она публично обвиняла украинских военных в том, что именно они бомбят инфраструктуру нашей страны. Преступления и зверства российских военных в Ирпене и Буче подозреваемая публично называла "спланированной постановкой", "срежиссированной" украинской властью.

По данным следствия, подозреваемая заявляла, что в 2014 году российские военные пришли в Донецк, потому что якобы "местные жители сами хотели и просили об этом".

Что ей грозит за содеянное

Сотрудники Службы безопасности на основании задокументированных фактов сообщили фигурантке о подозрении по ч.1 ст.436-2 УКУ (оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, 22 августа сообщалось, что СБУ задержала на Сумщине женщину, которая готовила прорыв границы российскими ДРГ. Подозреваемая "втемную" использовала своих знакомых для получения информации о ВСУ в приграничных районах.

Кроме того, 21 августа стало известно, что жителю Днепра, который создал вражескую агентурную сеть в городе, дали 15 лет тюрьмы. Мужчину признали виновным в государственной измене после того, как выяснилось, что вместе с группой лиц передавал военной разведке РФ данные о техническом состоянии объектов энергетики.