"Решил, что бессмертный": "вагнеровцы" рассказали, будет ли мятеж после смерти Пригожина

Российские журналисты пообщались с бойцами и ветеранами ЧВК "Вагнер". Подчиненные вероятно погибшего Евгения Пригожина признаются, что ожидали убийства.

23 августа в России разбился самолет, в результате авиакатастрофы вероятно погиб глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Журналисты Meduza пообщались о происшествии с его наемниками.

"Вагнеровец", который недавно вернулся с войны на территории Украины, рассказал, что командиры ЧВК планируют записать обращение к бойцам.

"Потому, что у нас кто-то паниковал, кто-то молился. Мы все сейчас немного не в себе. И много злых очень: хотят отомстить. Что только не собираются делать! С автоматом на Кремль идти. Все понимают, что это была месть, что не прощает президент такие вещи", — отметил он.

Неназванный ветеран "Вагнера", который ныне воюет в Украине, также считает ликвидацию Пригожина наказанием за попытку военного мятежа. Он подчеркнул, что авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после "марша".

"Мы этого ждали. Вопрос был только, когда", — сказал российский оккупант.

Также бойцы и ветераны ЧВК признали, что вряд ли стоит ожидать радикальной реакции на событие. Они объясняют это тем, что с июня ситуация в группировке несколько изменилась.

"Вот если бы это произошло 27 июня, сразу после марша, то да, реакция была бы. А сейчас... Кто-то в отпуске, кто-то собственную жизнь налаживает, кто-то уже ушел с Минобороны работать", — сказал "вагнеровец", который получил предложение служить в Африке.

Анонимный ветеран предположил, что гибель Пригожина две недели пообсуждают в соцсетях, после чего новость забудется.

"Я вообще сейчас в больнице. И мне не пришло пока что ни зарплаты, ни страховки. И дозвониться ни к кому не могу — просто отключены телефоны", — заявил один из наемников.

Источники СМИ в то, что Пригожин инсценировал собственную гибель, уже не верят. Более того, критикуют за легкомыслие службу безопасности руководителя.

Бывший подчиненный основателя ЧВК рассказал, что после попытки военного мятежа Владимир Путин "три часа кричал" на командиров группировки. Источник предположил, что тогда бизнесмен решил, что отделался простым гневом, ведь его сразу не убили.

"Он считал себя неприкасаемым. Решил, что он бессмертен", — объяснил собеседник издания.

Относительно дальнейшей судьбы российской ЧВК ее представители веры в лучшее не имеют. По их мнению, независимо от того, кто возглавит "вагнеровцев" теперь, будущего у компании уже нет.

Один из наемников рассказал, что сейчас собственный отряд для Министерства обороны собирает бывший менеджер "Вагнера" Андрей Трошев. По словам источника, после мятежа Путин предлагал бойцам служить под его руководством. Однако предложение вызвало лишь смех, ведь Трошев был известен своим пристрастием к алкоголю.

"Трошев везде держался исключительно из-за покровительства Министерства обороны", — объяснил неназванный собеседник, близкий к менеджменту ЧВК.

Напомним, 23 августа в Тверской области РФ упал самолет, принадлежавший главе российской ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек, все они погибли.

На событие уже отреагировал президент страны-агрессора Владимир Путин. Он выразил соболезнования родственникам погибших и назвал Евгения Пригожина "человеком сложной судьбы".