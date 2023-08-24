"Углубление смуты в России": Стрелков-Гиркин высказался о гибели Пригожина

Российский террорист, помещенный в СИЗО, передал черед адвоката свою версию событий в Тверской области. Он считает, что к смерти Евгения Пригожина не причастны ни Владимир Путин, ни Украина.

Бывший сотрудник ФСБ РФ Игорь Стрелков-Гиркин, пребывающий в московском СИЗО, передал через адвоката свой комментарий касательно гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале 24 августа.

Стрелков-Гиркин заявил, что считает вероятность причастности Владимира Путина к падению самолета Евгения Пригожина "мизерной", а версию о теракте украинской стороны еще менее правдоподобной.

По мнению российского террориста, это могла быть "зачистка ключевых свидетелей". Он также считает возможным, но маловероятным сценарий, согласно которому основателю ЧВК "Вагнер" отомстили высокопоставленные военные.

Экс-сотрудник ФСБ подчеркнул, что не огорчен новостью о смерти Евгения Пригожина, однако его эмоции также нельзя назвать положительными, так как произошедшее "является очередным свидетельством дальнейшего углубления смуты в России".

"Пригожина надо было судить, а не устранять, теперь он не сможет дать показания. Возвращаются лихие 90-е, а это очень опасно и чревато", — заключил Стрелков-Гиркин.

Гибель Евгения Пригожина: кто еще отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к тому, что произошло с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в России.

Президент США Джо Байден сказал, что не владеет точными данными о падении в Тверской области самолета Евгения Пригожина, однако случившееся его не удивляет.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате падения самолета в Тверской области и назвал Евгения Пригожина "человеком сложной судьбы".

Российские журналисты также пообщались с бойцами и ветеранами ЧВК "Вагнер". Подчиненные вероятно погибшего Евгения Пригожина признались, что ожидали убийства.