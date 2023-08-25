"Скорее всего, был убит": в Пентагоне высказались о крушении самолета Пригожина

В американском оборонном ведомстве заявили, что у них нет информации, которая бы подтвердила удар по самолету Евгения Пригожина ракетой класса "земля-воздух".

Согласно предварительной оценке Пентагона, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в результате крушения самолета в Тверской области Российской Федерации. Об этом пишет CNN 24 августа.

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер отметил, что не будет оглашать подробности сбора информации о происшествии.

"Наша предварительная оценка, основанная на множестве факторов, заключается в том, что он, скорее всего, был убит", — сказал спикер.

Патрик Райдер также подчеркнул, что у оборонного ведомство "на данный момент нет никакой информации", которая бы подтвердила, что самолет Евгения Пригожина был сбит ракетой класса "земля-воздух".

Ранее журналисты также сообщали со ссылкой на лиц, знакомых с разведданными, что самолет был сбит преднамеренно с целью ликвидировать Евгения Пригожина. По данным источников, возможное устранение основателя ЧВК "Вагнер" активно обсуждалось в течение нескольких недель после мятежа в РФ.

Сообщалось, что американские разведчики все еще находятся на ранних стадиях оценки того, что могло стать причиной крушения самолета в Тверской области РФ.

Напомним, что по данным Reuters, американские официальные лица рассматривают несколько версий крушения самолета Евгения Пригожина. Одна из версий предполагает, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной с территории России.

Издание Financial Times сообщило со ссылкой на неназванного западного чиновника, что самолет с Евгением Пригожиным на борту сбили российские силы ПВО, так как президент РФ Владимир Путин захотел ему отомстить.

В Институте изучения войны считают, что убийство Евгения Пригожина, судя по всему, стало финальной точкой в уничтожении ЧВК "Вагнер" как независимой организации. По мнению аналитиков, Владимир Путин мог решить, что уже достаточно отделил Пригожина от ЧВК "Вагнер" и теперь может ликвидировать его,