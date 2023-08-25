"Десятки специалистов": США начнут обучение украинских пилотов на F-16 в октябре, — CNN

Представитель Пентагона заявил, что украинцы будут обучаться английскому языку и специальной терминологии. Затем в октябре начнется непосредственное обучение на базе ВВС Национальной гвардии США "Моррис" в Тусоне, штат Аризона.

В октябре 2023 года Соединенные Штаты начнут обучение украинских пилотов управлению с истребителями F-16. Об этом 24 августа сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, пишет CNN.

По его словам, в сентябре украинцы будут обучаться английскому языку и специальной терминологии. Затем в октябре начнется непосредственное обучение на базе ВВС Национальной гвардии США "Моррис" в Тусоне, штат Аризона. Помогать будет 162-е крыло ВВС Национальной гвардии.

"Хотя на данный момент у нас нет конкретных цифр относительно того, сколько украинцев примет участие в этом тренинге. Мы ожидаем, что в нем примут участие несколько пилотов и десятки специалистов по обслуживанию", — сказал он.

Сообщается, что обучение на английском языке имеет решающее значение для пилотов, обучающихся управлению американскими самолетами четвертого поколения. Они должны понимать, как подписаны приборы и должны уметь читать руководство по эксплуатации.

Райдер сказал, что уроки языка будут проходить на базе ВВС "Лэкленд" в Сан-Антонио, штат Техас.

Журналисты отметили, что 162-е авиакрыло Нацгвардии США занимается обучением международных партнеров работе с F-16. Подразделение обучило пилотов из 25 разных стран.

Райдер заявил, что обучение в США дополнит обучение пилотов и специалистов по техническому обслуживанию, которое уже проводится в Европе. Пентагон "будет продолжать тесные консультации" с Данией и Нидерландами, которые возглавляют коалицию союзников, обучающих украинских пилотов управлять современными самолетами.

Напомним, что 24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Португалия будет обучать украинских пилотов на F-16. Он заявил, что Португалия поддерживает Формулу мира и активно сотрудничает с партнерами для передачи оружия Украине.