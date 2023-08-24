"Расширяем сотрудничество": Португалия будет обучать украинских пилотов на F-16, – Зеленский

По словам президента, Португалия поддерживает Формулу мира и активно сотрудничает с партнерами для передачи оружия Украине.

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Португалия выразила готовность присоединиться к программе подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в четверг в Киеве после переговоров с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза, передает "Интерфакс-Украина"

"Португалия является участницей нашей танковой и авиационной коалиции. Сегодня Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16. Мы также обсудили возможности для расширения оборонного сотрудничества, в частности по поставкам Украине бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования", — заявил президент.

Он также подчеркнул важность шага Португалии, когда она присоединилась к декларации "Большой семерки", предоставляющей гарантии безопасности для Украины.

Важно отметить, что Португалия поддерживает Формулу мира и активно сотрудничает с партнерами, включая проведение саммитов "Украина — Латинская Америка" и "Украина — Африка".

По словам Зеленского, "мы рассчитываем на мощную, системную работу и системное соглашение по восстановлению между нашими государствами".20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды намерены передать Украине 42 истребителя F-16. Также стало известно о намерении Дании передать ВСУ еще 19 самолетов. Первые шесть истребителей F-16 Дания планирует передать ВСУ до конца года. Кроме этого, страна планирует передать еще 19 истребителей Украине в течение нескольких лет. В тот же день сообщалось, что украинские летчики прибыли в Данию для прохождения обучения на F-16.

21 августа стало известно, что Греция также будет участвовать в обучении украинских пилотов на истребителях F-16. А США готовы начать подготовку пилотов при условии, если Европа не сможет обучать то количество военных, которое пришлет Украина.