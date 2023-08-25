Путин убил Пригожина без последствий, но гибель Уткина породит новые конфликты, — ISW

По данным аналитиков, главе Кремля удалось отделить основателя ЧВК от самих наемников, после чего он уже мог ликвидировать его и избежать последующей "канонизации".

Российскому президенту Владимиру Путину удалось избежать сценария, при котором основателя группы наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после его гибели могли посчитать мучеником. Но смерть так называемого "Вагнера" Дмитрия Уткина, находившегося на борту самолета вместе Пригожиным, в рядах наемников будут долго вспоминать. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 24 августа.

Ранее аналитики ISW отмечали, что Путин не спешил устранять Пригожина, опасаясь возмущения со стороны ЧВК "Вагнер". Но впоследствии решил, что уже достаточно отделил наемников от Пригожина и теперь может убить основателя организации без последствий.

Что же касается убийства Уткина, здесь расчет, вероятно, состоял в непосредственной ликвидации руководителей "Вагнера".

После падения самолета Пригожина 23 августа источники, связанные с Вагнером, судя по всему, больше внимания уделили именно потере Уткина.

"Недовольство относительно убийства Уткина может стать поводом для последующих конфликтов между российским военным истеблишментом и нынешними и бывшими сотрудниками "Вагнера", — говорится в публикации.

Аналитики все же считают, что мести тем, кто, по мнению "вагнеровцев", ответственен за смерть Уткина, сразу не последует.

Напомним, что, пытаясь не провоцировать Путина, Лукашенко будет отмалчиваться о смерти Пригожина. Но его возможности относительно переговоров и препятствования сближению так называемого Союзного государства резко поубавились.

Также сообщалось, что кремлевские руководители после гибели Пригожина могут окончательно уничтожить ЧВК "Вагнер".