Новая тактика противника: Гуменюк раскрыла подробности ночного обстрела Одесской области

ВС РФ перед нанесением ударов разместили ракетоносцы в Азовском море. Таким образом оккупанты выискивают новые маршруты для ракет в обход украинской ПВО.

В ночь на 25 августа Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Одесской области, применив новую тактику. Противник использовал тактическую авиацию — истребители Су-35, который выпустил две ракеты Х-35 в направлении одного из портов. Затем противник атаковал Одесскую область ракетами "Калибр". О подробностях ночных обстрелов южного региона Украины рассказала в эфире телемарафона спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, ВС РФ выпустили две ракеты "Калибр", которые были уничтожены украинскими средствами ПВО. Причем работа украинских защитников была проведена аккуратно, поэтому пострадавших во время обстрелов не было.

Гуменюк отметила, что противник меняет тактику нанесения ударов и пытается найти новые направления полетов ракет, чтобы обойти системы противовоздушной обороны ВСУ.

"При этом враг разместил ракетоносцы в Азовском море. Это свидетельствует о том, что они выискивают новую тактику и новые направления для того, чтобы ракеты обходили системы ПВО", — отметила Гуменюк.

Она также добавила, что размещение российских кораблей в Азовском море однозначно связано и с тем, что им находиться в акватории Черного моря небезопасно.

"Они давно это уже осознали, но скорее всего что касается ракетоносцев, то они выискивали новую тактику давления на Украину", — сказала Гуменюк.

Ранее Фокус собрал информацию об очередном ударе России по мирным украинским городам. Согласно данным из официальных источников, 25 августа противник нанес комбинированный удар по Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях с помощью ракет и БПЛА.