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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Ночная атака ВС РФ: россияне атаковали ракетами и БПЛА, взрывы прогремели в трех областях (фото)

ВС РФ, обстрелы, атаки, Днепропетровская область, Одесская область, взрывы, война РФ против Украины
Фото: Генштаб ВСУ | ВС РФ снова атаковали ночью украинские города

В командовании отметили, что оккупанты осуществили пуски пяти воздушных целей — четырех ракет различного типа и иранского дрона-камикадзе Shahed. Взрывы во время тревоги прогремели в Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

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Российские оккупанты в ночь на 25 августа вновь атаковали мирные города Украины при помощи ракет и БПЛА. Взрывы были зафиксированы в Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. Фокус собрал все, что известно об обстреле.

Атака по Одесской области: подробности

ВС РФ запустили по Одесской области крылатые ракеты, о чем после обстрела сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

Предварительно речь идет о двух ракетах типа Х-35/59, которые удалось уничтожить еще в небе украинским силам ПВО ближе к вечеру 24 августа.

Около 03:44 была зафиксирована еще одна атака по области и противник в этот раз использовал "Калибры". Предварительно, и это не помогло ВС РФ и все цели были перехвачены еще в небе.

Атака по Днепропетровской области: подробности

В Днепропетровской области в ночь на 25 августа украинские военные уничтожили БПЛА и ракету. Об этом в своем Telegram-канале написал глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью защитники ПВК "Восток" уничтожили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Также наша ПВО сбила ракету. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской громаде", — говорится в сообщении.

Также было отмечено, что в результате падения обломков от вражеских объектов никто не пострадал. Обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, противник был по Никополю из "Града" и тяжелой артиллерии, в результате чего было повреждено местное предприятие и линия электропередач. В результате без света осталось около 700 семей.

Также была атакована Марганецкая громада, но о последствиях сообщат позже.

ВС РФ, обстрелы, атаки, Днепропетровская область, Одесская область, взрывы, война РФ против Украины Fullscreen
ВС РФ снова атаковали ночью украинские города
Фото: Сергей Лысак / Telegram
ВС РФ, обстрелы, атаки, Днепропетровская область, Одесская область, взрывы, война РФ против Украины Fullscreen
ВС РФ снова атаковали ночью украинские города
Фото: Сергей Лысак / Telegram
ВС РФ, обстрелы, атаки, Днепропетровская область, Одесская область, взрывы, война РФ против Украины Fullscreen
ВС РФ снова атаковали ночью украинские города
Фото: Сергей Лысак / Telegram
ВС РФ, обстрелы, атаки, Днепропетровская область, Одесская область, взрывы, война РФ против Украины Fullscreen
ВС РФ снова атаковали ночью украинские города
Фото: Сергей Лысак / Telegram
ВС РФ, обстрелы, атаки, Днепропетровская область, Одесская область, взрывы, война РФ против Украины
ВС РФ, обстрелы, атаки, Днепропетровская область, Одесская область, взрывы, война РФ против Украины
ВС РФ, обстрелы, атаки, Днепропетровская область, Одесская область, взрывы, война РФ против Украины
ВС РФ, обстрелы, атаки, Днепропетровская область, Одесская область, взрывы, война РФ против Украины

Атака по Запорожской области: подробности

Под вечер 24 августа по всей области прозвучала воздушная тревога, после чего местные жители услышали громкие взрывы. Об этом сообщает "Суспільне".

Атак было несколько, а в течении ночи воздушная тревога практически не переставала звучать.

Местные власти никак не прокомментировали атаку на момент публикации материала.

Атаки по украинским городам: подробности от командования

В пресс-службе Воздушных сил отметили, что в течении суток было уничтожено 5 воздушных целей.

"В направлении южных областей из самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из Азовского моря", — говорится в сообщении.

Также из Приморско-Ахтарска противник выпустил БПЛА иранского происхождения Shahed-136. Все объекты удалось уничтожить в районе Одесской и Днепропетровской областей.

Напомним, 24 августа в СтратКоме ВСУ сообщили, что украинской ПВО удалось уничтожить уже 14 "Кинжалов", хотя до этого у Путина была полная уверенность, что это невозможно. Глава Кремля утверждал, что аэробаллистические ракеты "Кинжал" беспрепятственно преодолевают все существующие оборонительные системы.