Нічна атака ЗС РФ: росіяни атакували ракетами і БПЛА, вибухи прогриміли в трьох областях (фото)

У командуванні зазначили, що окупанти здійснили пуски п'яти повітряних цілей — чотирьох ракет різного типу та іранського дрона-камікадзе Shahed. Вибухи під час тривоги прогриміли в Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.

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Російські окупанти в ніч на 25 серпня знову атакували мирні міста України за допомогою ракет і БПЛА. Вибухи були зафіксовані в Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Фокус зібрав усе, що відомо про обстріл.

Атака по Одеській області: подробиці

ЗС РФ запустили по Одеській області крилаті ракети, про що після обстрілу повідомив спікер обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

Попередньо йдеться про дві ракети типу Х-35/59, які вдалося знищити ще в небі українським силам ППО ближче до вечора 24 серпня.

Близько 03:44 було зафіксовано ще одну атаку по області і противник цього разу використав "Калібри". Попередньо, і це не допомогло ЗС РФ і всі цілі були перехоплені ще в небі.

Атака по Дніпропетровській області: подробиці

У Дніпропетровській області в ніч на 25 серпня українські військові знищили БПЛА і ракету. Про це у своєму Telegram-каналі написав голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі захисники ПВК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також наша ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок і газопровід у Грушевській громаді", — йдеться в повідомленні.

Також було зазначено, що внаслідок падіння уламків від ворожих об'єктів ніхто не постраждав. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Крім того, противник обстріляв Нікополь із "Граду" та важкої артилерії, внаслідок чого було пошкоджено місцеве підприємство та лінію електропередач. У результаті без світла залишилося близько 700 сімей.

Також була атакована Марганецька громада, але про наслідки повідомлять пізніше.

ЗС РФ знову атакували вночі українські міста Фото: Сергій Лисак / Telegram ЗС РФ знову атакували вночі українські міста Фото: Сергій Лисак / Telegram ЗС РФ знову атакували вночі українські міста Фото: Сергій Лисак / Telegram ЗС РФ знову атакували вночі українські міста Фото: Сергій Лисак / Telegram

Атака по Запорізькій області: подробиці

Надвечір 24 серпня по всій області пролунала повітряна тривога, після чого місцеві жителі почули гучні вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".

Атак було декілька, а протягом ночі повітряна тривога практично не переставала звучати.

Місцева влада ніяк не прокоментувала атаки на момент публікації матеріалу.

Атаки по українських містах: подробиці від командування

У прес-службі Повітряних сил зазначили, що протягом доби було знищено 5 повітряних цілей.

"У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря", — ідеться в повідомленні.

Також із Приморсько-Ахтарська противник випустив БПЛА іранського походження Shahed-136. Усі об'єкти вдалося знищити в районі Одеської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, 24 серпня у СтратКомі ЗСУ повідомили, що українській ППО вдалося знищити вже 14 "Кинджалів", хоча до цього у Путіна була повна впевненість, що це неможливо. Глава Кремля стверджував, що аеробалістичні ракети "Кинджал" безперешкодно долають усі наявні оборонні системи.