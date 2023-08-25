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Нічна атака ЗС РФ: росіяни атакували ракетами і БПЛА, вибухи прогриміли в трьох областях (фото)

ЗС РФ, обстріли, атаки, Дніпропетровська область, Одеська область, вибухи, війна РФ проти України
Фото: Генштаб ЗСУ | ЗС РФ знову атакували вночі українські міста

У командуванні зазначили, що окупанти здійснили пуски п'яти повітряних цілей — чотирьох ракет різного типу та іранського дрона-камікадзе Shahed. Вибухи під час тривоги прогриміли в Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.

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Російські окупанти в ніч на 25 серпня знову атакували мирні міста України за допомогою ракет і БПЛА. Вибухи були зафіксовані в Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Фокус зібрав усе, що відомо про обстріл.

Атака по Одеській області: подробиці

ЗС РФ запустили по Одеській області крилаті ракети, про що після обстрілу повідомив спікер обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

Попередньо йдеться про дві ракети типу Х-35/59, які вдалося знищити ще в небі українським силам ППО ближче до вечора 24 серпня.

Близько 03:44 було зафіксовано ще одну атаку по області і противник цього разу використав "Калібри". Попередньо, і це не допомогло ЗС РФ і всі цілі були перехоплені ще в небі.

Атака по Дніпропетровській області: подробиці

У Дніпропетровській області в ніч на 25 серпня українські військові знищили БПЛА і ракету. Про це у своєму Telegram-каналі написав голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі захисники ПВК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також наша ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок і газопровід у Грушевській громаді", — йдеться в повідомленні.

Також було зазначено, що внаслідок падіння уламків від ворожих об'єктів ніхто не постраждав. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Крім того, противник обстріляв Нікополь із "Граду" та важкої артилерії, внаслідок чого було пошкоджено місцеве підприємство та лінію електропередач. У результаті без світла залишилося близько 700 сімей.

Також була атакована Марганецька громада, але про наслідки повідомлять пізніше.

ЗС РФ знову атакували вночі українські міста Fullscreen
ЗС РФ знову атакували вночі українські міста
Фото: Сергій Лисак / Telegram
ЗС РФ знову атакували вночі українські міста Fullscreen
ЗС РФ знову атакували вночі українські міста
Фото: Сергій Лисак / Telegram
ЗС РФ знову атакували вночі українські міста Fullscreen
ЗС РФ знову атакували вночі українські міста
Фото: Сергій Лисак / Telegram
ЗС РФ знову атакували вночі українські міста Fullscreen
ЗС РФ знову атакували вночі українські міста
Фото: Сергій Лисак / Telegram
ЗС РФ знову атакували вночі українські міста
ЗС РФ знову атакували вночі українські міста
ЗС РФ знову атакували вночі українські міста
ЗС РФ знову атакували вночі українські міста

Атака по Запорізькій області: подробиці

Надвечір 24 серпня по всій області пролунала повітряна тривога, після чого місцеві жителі почули гучні вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".

Атак було декілька, а протягом ночі повітряна тривога практично не переставала звучати.

Місцева влада ніяк не прокоментувала атаки на момент публікації матеріалу.

Атаки по українських містах: подробиці від командування

У прес-службі Повітряних сил зазначили, що протягом доби було знищено 5 повітряних цілей.

"У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря", — ідеться в повідомленні.

Також із Приморсько-Ахтарська противник випустив БПЛА іранського походження Shahed-136. Усі об'єкти вдалося знищити в районі Одеської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, 24 серпня у СтратКомі ЗСУ повідомили, що українській ППО вдалося знищити вже 14 "Кинджалів", хоча до цього у Путіна була повна впевненість, що це неможливо. Глава Кремля стверджував, що аеробалістичні ракети "Кинджал" безперешкодно долають усі наявні оборонні системи.