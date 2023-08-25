ВСУ устроили "сафари" на ВС РФ под Соледаром: Сырский показал кадры работы (видео)

По словам командующего Сухопутными войсками, российскую технику, среди которой гаубицы и средства РЭБ, выявляла аэроразведка. Удары по позициям ВС РФ наносились с помощью FPV-дронов.

Воины 30 отдельной механизированной бригады имени князя Острожского устроили "сафари" на технику оккупантов под Соледаром Донецкой области. Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Операторы FPV-дронов эффективно отработали по вражеской технике на восточном участке фронта.

"Вблизи Соледара работает 30-я ОМБр. Украинские воины устроили "сафари" на технику и средства РЭБ оккупантов. Аэроразведчики находили цели и вместе с побратимами из других подразделений поразили их FPV-дронами", — отметил Сырский.

Напомним, что в ISW отметили успехи Украины под Работино: украинская группа контрнаступления приближается ко второй линии российской обороны.

Также сообщалось, что накануне, 22 августа, американские военные исследователи отмечали, что у ВСУ есть возможность пройти минные поля. В Генштабе ВСУ, в свою очередь, отметили, что украинские защитники продвигаются в направлении Мелитополя.