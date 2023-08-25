Россия может мобилизовать еще 450 тысяч человек, — Буданов

По словам главы ГУР, в России ежемесячно набирают в армию 20-22 тысячи человек, но сейчас идет речь о призыве дополнительных сотен тысяч бойцов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что РФ рассматривает возможность дополнительно призвать 440 тысяч человек в армию. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

По словам начальника военной разведки, мобилизация в России не останавливалась и постоянно происходила, ежемесячно 20-22 тысячи человек набирают в армию. Всего с прошлой осени призвали чуть меньше 350 тысяч человек.

"Призыв идет каждый месяц. Называется "скрытая мобилизация". Есть такой термин. От 20-ти до 22-х тысяч ежемесячно призывается по мобилизации. Сейчас они рассматривают вариант, это еще не решенный до конца вопрос, по призыву дополнительно 450 тысяч", — сообщил Кирилл Буданов.

Также он добавил, что таким образом развеивается миф о "мизерных потерях" оккупантов, который есть в РФ. Иначе возникает вопрос, для чего такое количество людей в армии. По данным британской разведки, РФ, вероятно, начала формировать новые военные соединения для усиления наземных сил в войне против Украины. Создать такое соединение без новой мобилизации вряд ли получится.

Напомним, 22 августа в ГУР заявили, что российские власти объявить всеобщую мобилизацию, однако примет решение учитывая ситуацию на фронтах, а также после оценки настроения россиян.

23 августа в РФ запустили новый опрос, который нацелен на отношение жителей страны о поражении в войне и смене элит.