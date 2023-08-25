Венгрия присоединилась к разработке и хочет производить танки Panther

Ранее гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер говорил, что перспективную "Пантеру" будут изготавливать в Украине по 400 машин в год.

В Залаэгерсеге открыли бронетанковый завод немецкого производителя Rheinmetall. Венгрия хочет на нем производить танки KF51 Pather. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на официальной странице в тик-ток.

Венгерский премьер-министр Орбан говорит, что дальнейшее развитие бронетанковой сферы может состоять из нескольких проектов. Сейчас на предприятии Rheinmetall будут производить БМП Lynx, но страна хочет начать производить перспективные танки Panther.

"Мы производим Lynx, мы покупаем Leopard, и мы присоединились к разработке Panther", — заявил Орбан.

Также он добавил, что не исключено, что в будущем именно Panther поступит на вооружение армии, нужно провести исследования. Сейчас проект KF51 Panther находится в разработке. Имеющиеся машины являются лишь прототипами. В серию "Пантеры" в ближайшее время не поступят.

В "Милитарном" добавляют, что немецкий оборонный гигант также планирует запустить бронетанковый завод в Украине, который будет способен производить около 400 танков в год. Для этого "Укроборонпром" и Rheinmetall создают совместное предприятие. Генеральный директор Армин Паппергер утверждал, что в Украине они планируют изготавливать танки Pather.

Напомним, 19 августа гендиректор Rheinmetall заявил, что до конца августа в Украине начнет работать предприятие по ремонту западных танков.

25 июля в Rheinmetall анонсировали поставки новейших ЗРК Skynex Украине в ближайшие месяцы.