Глава Минобороны Прабово Субианто заявил о приобретении 24 самолетов Boeing F-15EX Eagle II. Они дополнят авиапарк ранее поставленных на вооружении ВВС французских самолетов Mirage 2000-5 и Rafale F4.

Министра обороны Индонезии Прабово Субианто заявил о намерении поставить на вооружение воздушных сил еще 24 единиц самолета Boeing F-15EX Eagle II. При этом выбор пал не на российские самолеты Су-27 и Су-30, которые также есть в распоряжении у Джакарты, а именно в пользу американских машин. О том как укрепляются ВВС Индонезии (TNIAU) в последнее время говорится в материале Bulgarian Military.

Обозреватели пишут, что пополнение арсенала TNIAU новыми боевыми самолетами открывает перспективы для их превращения в выдающуюся военно-воздушную силу на азиатском пространстве.

"Одновременно триумфы французских и американских авиастроителей подчеркивают неудачу российского производителя — компании "Сухой". До этого момента "Сухой" был официальным поставщиком этой отрасли военной авиации", — говорится в публикации.

О стратегических военных амбициях Индонезии свидетельствуют и ее недавние приобретения у французов двух новейших самолетов Rafale F4 и бывших в употреблении самолетов Mirage 2000-5. Это недвусмысленно говорит о намерении Индонезии укрепить свой оборонный потенциал. Кроме того, приобретение F-15EX выглядит еще более выгодным на фоне задержек с поставками американских истребителей Тайваню.

"Необходимо признать, что тройка F-15EX Eagle II, Mirage 2000-5 и Rafale F4 неизбежно будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности Индонезии. Их присутствие станет грозным щитом против потенциальных угроз и провокаций со стороны китайской авиации", — подчеркнули обозреватели.

Французский многоцелевой истребитель Rafale F4

Французский многоцелевой истребитель Mirage 2000

Вместе с тем отношения между Россией и Индонезией далеки от теплых, особенно после отказа Москве в покупке самолетов Су-35 Это решение было встречено с ощутимым разочарованием в Кремле, который питал надежды на то, что российские машины станут частью воздушного флота Индонези.

"Этот выбор, кажущийся непомерным по своим последствиям, подчеркивает стратегический поворот Индонезии в сторону американской авиационной промышленности", — подытожили авторы материала.

Российский многоцелевой истребитель Су-35

Кратко о F-15EX Eagle II

Новейшие американские истребители F-15EX — это версия истребителя F-15 Eagle, которая была представлена в 2018 году. Машина является грозной силой в условиях современной войны, так как оснащена ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также имеет значительную бомбовую нагрузку.

В арсенале самолета имеется до 22 ракет класса "воздух-воздух", включая такие модели, как AIM-120 AMRAAM и AIM-9X Sidewinder.

В дополнение к возможностям "воздух-воздух" F-15EX Eagle II способен нести боеприпасы класса "воздух-земля" весом до 12 тонн. В их число входят совместные боеприпасы прямого действия JDAM и бомбы малого диаметра SDB, что еще больше расширяет его боевые возможности. Он также вооружен 20-мм пушкой, что позволяет использовать его в ближнем бою, повышая тем самым его универсальность на поле боя.

Истребитель может похвастаться множеством технических усовершенствований — цифровой кабиной, новейшей авионикой, системами навигации, РЭБ и управления полетом. В усовершенствованной конфигурации F-15EX используется новая система управления полетом fly-by-wire. Эта инновационная система значительно повышает маневренность самолета и одновременно снижает нагрузку на пилота. Все эти компоненты повышают его оперативную гибкость в различных боевых сценариях.

Ранее сообщалось, что по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украина в будущем будет сокращать парк военных самолетов, поскольку украинские силы делают ставку на качественное, современное и высокоточное оружие.