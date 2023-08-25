Восемь месяцев в окопах: войска РФ покинут линию фронта из-за упадка морального духа, — офицер

Полковник Сергей Гуляев, воевавший в Афганистане, рассказал, что некоторые солдаты и офицеры ВС РФ саботируют приказы руководства и отказываются идти в атаку, предпочитая оставаться в окопах.

Российские войска находятся на грани того, чтобы оставить свои позиции на передовой, поскольку они все больше разочаровываются в войне. Российские солдаты презирают президента Владимира Путина и его военное командование и покинут линию фронта, когда увидят, что 80% сил уничтожены. Такое мнение высказал бывший полковник советской армии и командующий 58-ой бригадов в Афганистане Сергей Гуляев в интервью Express.

Бывший военачальник сказал, что он регулярно общается с офицерами и солдатами, сражающимися на стороне Вооруженных сил РФ, которые воюют в Украине. Исходя из того, что Гуляеву приходится слышать можно сказать, что моральный дух среди передовых войск падает, они плохо оснащены и месяцами остаются без помощи в окопах.

Российские военные чувствуют, что их бросило начальство и бросили на произвол судьбы, заставив самостоятельно добывать и покупать военные материалы. Кроме того им приходится по восемь месяцев проводить в окопах без смены, так как отпуск отменяется из-за нехватки резервов.

"Солдатам приходится покупать себе снаряжение на свою зарплату, например бронежилеты, поскольку военных товаров нет. Когда по тебе стреляют день и ночь и единственное, что ты можешь сделать, это выкопать окоп и сидеть там месяцами без танков, БТР и каких-либо транспортных средств — все это оказывает настоящий деморализующий эффект", — отметил Гуляев.

Еще полковник сообщил, что российские войска испытывают острую нехватку в автомобильной технике — недавно солдаты с передовой просили помочь с покупкой джипов в подразделение, так как транспортных средств для эвакуации раненых практические нет. Отсутствие авто также приводит к тому, что все оборудование и припасы россиянам приходится доставлять на передовую вручную.

По словам Гуляева, озлобленность и падение морального духа российских солдат уже привели к актам саботажа, когда воинские части отказываются идти в атаку по приказу. При этом во время мятежа "вагнеровцев" многие офицеры и солдаты стояли на стороне Евгения Пригожина.

"К Пригожину были симпатии. Я разговаривал с человеком, который был близок к "вагнерам" — у них не было ни снарядов, ни боеприпасов, ни снабжения. Герасимов и Шойгу сознательно блокировали поставки поэтому восстание ЧВК "Вагнера" было первым звоночком. Я думаю, что скоро офицеры, батальоны и полки тоже уйдут с фронта", — подытожил советский полковник.

Ранее сообщалось, что по словам американского генерала Марка Милли, ВСУ, похоже, добились прорыва через первую линию обороны российских военных на юге, включая Запорожскую область. Он добавил, что несколько российских военных блогеров рисуют мрачную картину на фронте для ВС РФ.