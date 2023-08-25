"Мрачная картина для войск РФ": ВСУ прорвали первую линию обороны РФ на юге, — генерал США

По словам американского генерала Марка Милли, Силы обороны на юге наступают на Новопрокоповку, а на востоке начали параллельное наступление в районе Вербового.

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Вооруженные силы Украины, похоже, добились прорыва через первую линию обороны российских военных на юге, включая Запорожскую область. Об этом сообщает издание СNN, ссылаясь на слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

"Появляется все больше признаков того, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны на части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегически важного города Токмак… Сейчас несколько российских военных блогеров рисуют мрачную картину на фронте для московских войск на некоторых участках юга", — заявил генерал Марк Милли.

В источнике говорится, что украинские вооруженные силы провели наступление на юге, захватывая территорию в районе Новопрокоповки. Также было замечено параллельное наступление украинских войск в районе Вербового на востоке. В обоих направлениях было замечено интенсивное артиллерийское обстрел. Эти события подтверждают информацию о действиях ВСУ на передовой.

Вербовое, Запорожская обл

При этом российские "военкоры" сообщают, что Украина применяет авиацию для оказания поддержки наступающей пехоте и также осуществила переброску дополнительных боеприпасов в район Малой Токмачки.

Малая Токмачка, Запорожская обл

Также, как утверждают некоторые из "военкоров", российским войскам необходимо удерживать свои позиции как минимум еще полтора месяца, чтобы попытаться достичь успеха на другом участке фронта и изменить ситуацию на поле боя.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли, также подтвердил, что украинским войскам удалось прорвать основную первую линию обороны, которую российские силы готовили в течение нескольких месяцев. Однако он также отметил, что украинское наступление, которое продолжается уже 8 недель, характеризуется значительной медлительностью. Эта информация подчеркивает сложность и продолжительность боевых действий на данном участке фронта.

Напомним, что в ISW отметили успехи Украины под Работино: украинская группа контрнаступления приближается ко второй линии российской обороны.

Также сообщалось, что накануне, 22 августа, американские военные исследователи отмечали, что у ВСУ есть возможность пройти минные поля. В Генштабе ВСУ, в свою очередь, отметили, что украинские защитники продвигаются в направлении Мелитополя.

А 7 августа Владимир Зеленский говорил, что контрнаступление идет сложно и мы должны быть терпеливыми, если хотим победить. Положительным фактом является то, что украинская армия находится в фазе наступления, а не отступает.