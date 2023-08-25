"Похмура картина для військ РФ": ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на Півдні, — генерал США

За словами американського генерала Марка Міллі, Сили оборони на Півдні наступають на Новопрокопівку, а на Сході почали паралельний наступ у районі Вербового.

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Збройні сили України, схоже, домоглися прориву через першу лінію оборони російських військових на Півдні, включно із Запорізькою областю. Про це повідомляє видання СNN, посилаючись на слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"З'являється дедалі більше ознак того, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони на частині південної лінії фронту в Запорізькій області й розширюють клин у напрямку стратегічно важливого міста Токмак... Наразі кілька російських військових блогерів малюють похмуру картину на фронті для московських військ на деяких ділянках Півдня", — заявив генерал Марк Міллі.

У джерелі йдеться, що українські збройні сили провели наступ на Півдні, захоплюючи територію в районі Новопрокопівки. Також було помічено паралельний наступ українських військ у районі Вербового на Сході. В обох напрямках було помічено інтенсивний артилерійський обстріл. Ці події підтверджують інформацію про дії ЗСУ на передовій.

Вербове, Запорізька обл.

Водночас російські "військкори" повідомляють, що Україна застосовує авіацію для надання підтримки наступу піхоти й також здійснила перекидання додаткових боєприпасів у район Малої Токмачки.

Мала Токмачка, Запорізька обл.

Також, як стверджують деякі з "військкорів", російським військам необхідно утримувати свої позиції щонайменше ще півтора місяця, щоб спробувати досягти успіху на іншій ділянці фронту й змінити ситуацію на полі бою.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі також підтвердив, що українським військам вдалося прорвати основну першу лінію оборони, яку російські сили готували протягом кількох місяців. Однак він також зазначив, що український наступ, який триває вже 8 тижнів, характеризується значною повільністю. Ця інформація підкреслює складність і тривалість бойових дій на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, що в ISW відзначили успіхи України під Работиним: українська група контрнаступу наближається до другої лінії російської оборони.

Також повідомлялося, що напередодні, 22 серпня, американські військові дослідники зазначали, що у ЗСУ є можливість пройти мінні поля. У Генштабі ЗСУ, зі свого боку, зазначили, що українські захисники просуваються в напрямку Мелітополя.

А 7 серпня Володимир Зеленський говорив, що контрнаступ іде складно і ми маємо бути терплячими, якщо хочемо перемогти. Позитивним фактом є те, що українська армія перебуває у фазі наступу, а не відступає.