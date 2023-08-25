"Конец эпохи": Греция прекращает обслуживание российских ЗРК и передаст их Украине, — СМИ

По информации журналистов, стоимость российских систем, от которых отказывается Греция, составляет более одного миллиарда евро.

Греция приостанавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) советского образца Тор-М1 и старых ОСА-АКМ, а также не будет подписывать новые контракты. Их могут передать Украине, сообщает Pronews.

Как пишет издание, это — конец эпохи российских систем вооружения в Вооруженных силах Греции.

"Это означает, что сейчас "отсчитывается" время их полного вывода из строя, поскольку имеющихся запасных частей хватит лишь на несколько месяцев, а их наличие и так невелико, поскольку министерство даже не выполняет существующий контракт", — сообщают журналисты.

Всего на вооружении греческой армии и ВВС имеется 21 самоходный ракетный комплекс "Тор-М1" и 38 самоходных управляемых ракетных комплексов "ОСА-АК/АКМ" класса SHORADS с максимальной дальностью действия 10-12 километров.

Из 38 систем 19 — версии "Оса-АК", а 20 — модернизированной версии "Оса-АКМ". Все они расположены на островах Эгейского моря. Это старые системы, но еще надежные для защиты первой линии от ударных и транспортных вертолетов, а также БПЛА.

По информации издания, стоимость российских систем, от которых отказываются, составляет более одного миллиарда евро. Журналисты считают, что, вероятно, они также будут отправлены в Украину через третьи страны. Решение об их выводе является чисто политическим.

Напомним, 21 августа сообщалось, что Греция будет тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Президент Украины назвал это важным результатом для авиационной коалиции и рассказал главе правительства о возможностях Украины по восстановлению глобальной безопасности.

Ранее, 11 мая стало известно, что Греция подписала контракт на модернизацию ракет Storm Shadow. В Военно-воздушных силах Греции носителями Storm Shadow являются истребители Mirage 2000 и Rafale.