"$10 000 с человека": в Одессе задержали сотрудника ВЛК и двух его сообщников (фото)

По данным правоохранителей, уклонисты получали заключение о непригодности к военной службе якобы по состоянию здоровья и могли свободно выезжать с территории Украины за границу.

В Одессе правоохранители задержали сотрудника военно-врачебной комиссии одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также двух его сообщников. Они способствовали незаконной переправке мужчин через государственную границу Украины, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, адвокат столичного региона, сотрудник ВВК и двое пособников, организовали масштабную схему по изготовлению документов для уклонения военнообязанных от призыва на военную службу. Стоимость такой услуги составляла 10 000 долларов США с человека.

"После получения денежных средств от уклонистов их направляли в г. Одессу для прохождения военно-врачебной комиссии. На этом этапе двое пособников помогали им получить заключение о непригодности к военной службе якобы по состоянию здоровья", — говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что на основании этих документов мужчины были освобождены от призыва и имели возможность свободно выезжать с территории Украины за границу. По предварительной информации, только в указанном районном ТЦК услугами преступной схемы могли воспользоваться более 100 мужчин призывного возраста.

По местам жительства подозреваемых и в служебных помещениях РТЦК и СП города Одессы были проведены обыски, в ходе которых обнаружены доказательства противоправной деятельности. Сейчас ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

Фото: Gp.gov.ua

Фото: Gp.gov.ua

Фото: Gp.gov.ua

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