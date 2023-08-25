Во время тренировочного полета: в Калифорнии разбился военный самолет F/A-18 Hornet

По данным журналистов, на данный момент неясно, что послужило источником аварии, и представители властей пока не раскрыли информацию о состоянии пилота.

В пятницу, 25 августа, американский военный истребитель F/A-18 Hornet разбился в районе авиабазы Мирамар в Калифорнии, США. Об этом заявил представитель Министерства обороны США, передает ABC News.

Компетентные органы объявили о том, что инцидент произошел около трассы, соединяющей два штата, ранним утром.

На данный момент неясно, что послужило источником аварии, и представители властей пока не раскрыли информацию о состоянии пилота. Кроме того, неизвестно, находились ли еще какие-либо лица на борту истребителя F/A-18 Hornet.

Представитель Министерства обороны подтверждает, что F/A-18 морской пехоты разбился во время тренировочного полета.

Что известно про самолет F/A-18 Hornet

Истребитель-бомбардировщик F/A-18, разработанный в 1970-х годах, является американской палубной авиацией. Этот тип воздушного судна находится на вооружении в нескольких странах Европы, Океании и Ближнего Востока. В США данный самолет продолжает оперировать в составе Корпуса морской пехоты, а также выполняет функции в учебных и экспериментальных эскадрильях.

В разные периоды времени различные страны рассматривали возможность приобретения истребителей F/A-18, включая Австрию, Венгрию, Польшу, Сингапур, Филиппины, Чехию и Чили. Таиланд также сделал заказ на несколько самолетов F/A-18, однако из-за Азиатского финансового кризиса, который произошел в 1997 году, этот заказ был аннулирован.

Напомним, что в американском штате Мичиган разбился советский самолет МиГ-23УБ во время завершения авиашоу Thunder Over Michigan.

А 12 августа в РФ упал истребитель Су-30 во время показательных полетов. Экипаж погиб.