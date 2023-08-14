На авиашоу в США разбился советский истребитель МиГ-23УБ (видео)

Самолет упал в нескольких метрах от жилого дома. Сейчас Федеральное агентство авиации проводит расследование.

Related video

В американском штате Мичиган разбился советский самолет МиГ-23УБ во время завершения авиашоу Thunder Over Michigan. Об этом сообщает The War Zone.

Во время выполнения маневра летчикам пришлось катапультироваться из самолета МиГ-23УБ. Истребитель врезался в землю, а летчики упали в воду. Самолет находился в частной коллекции бывшего летчика Военно-морских сил США Дэна Флиера. Он вел свой YouTube-канал, на котором показывал салон истребителя и его возможности.

В 2023 году борт под номером N23UB участвовал в авиашоу, чтобы порадовать поклонников авиации. Отмечается, что МиГ-23 — это сам по себе редкий самолет, а в готовом к полету состоянии еще больше. Однако для него это уже не первая авария, пишут журналисты. 28 июля с МиГ-23 упала часть лобового стекла во время другого шоу.

Самолет упал возле здания, обошлось без жертв. Летчики также не получили серьезных травм, их доставили в больницу для профилактического осмотра. Авиашоу после инцидента отменили. Расследовать падение будет Федеральная авиационная администрация.

Видео от летчика о МиГ-23

МиГ-23 — это советский многоцелевой истребитель с изменяемой конфигурацией крыла. Первый полет состоялся в июне 1967 году. В некоторых африканских странах, а также в КНДР и Казахстане МиГ-23 до сих пор находятся в эксплуатации.

Напомним, 12 августа в РФ упал истребитель Су-30 во время показательных полетов. Экипаж погиб.

8 августа росСМИ писали, что истребитель Су-57 получил модернизацию в виде нового бортового оборудования и РЭБ.