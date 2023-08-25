Незадолго до гибели у Пригожина возник конфликт с ГРУ РФ в Африке, — СМИ

По информации журналистов, еще до гибели Пригожина ГРУ было поручено разработать план по замене большей части контингента "Вагнера" в странах Африки.

Незадолго до гибели Евгений Пригожин пытался помешать Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генштаба РФ взять под контроль операции "ЧВК Вагнера" в Африке, пишет Financial Times. С этой целью он мог отправиться на континент.

Журналисты сообщают, что Пригожин встречался с президентом ЦАР Фостеном-Аршанжем Туадерой и пытался заверить его, что его поход на Москву не помешает ему и дальше отправлять наемников в эту страну. При этом, Путин в личном разговоре с президентом советовал ему дистанцироваться от Пригожина.

О том, что МО РФ начало набирать добровольцев для "работы" в Африке в подконтрольные ЧВК "Конвой" и "Редут" писали ранее "Важные истории". По их данным, в Африку хотели завести ЧВК "Конвой" — ее возглавляет Константин Пикалов, некогда правая рука Пригожина. Замещением "вагнеров" в Африке руководит замначальника ГРУ Андрей Аверьянов, причастный к отравлению Скрипалей. "Пригожин этому крайне противился и предпринимал все усилия, чтобы помешать", — утверждают в канале.

Источник издания считает, что российская армия не сможет проводить такие же операции в Африке, как "Вагнер".

Роль Пригожина в Африке

В последние годы ЧВК "Вагнер" играла важную роль в продвижении российских интересов на этом континенте, сообщает ВВС. По данным издания, личный состав компании наемников Пригожина задействован в таких странах, как Ливия, Судан, Мали, ЦАР, Мозамбик, Буркина Фасо и Нигер. В последние годы ЧВК "Вагнер" играла важную роль в продвижении российских интересов на этом континенте.

Корреспондент ВВС со ссылкой на источники, близкие к группировке, пишет, что военной разведке ГРУ, еще до гибели Евгения Пригожина, было поручено разработать план по замене большей части контингента "Вагнера" в странах Африки альтернативной группой наемников.

Напомним, 25 августа сообщалось, что глава российской ЧВК "Вагнер" уже однажды инсценировал свою смерть, поэтому может оказаться живым и вскоре записать второе видеообращение из Африки.

Вечером 23 августа, когда в РФ упал самолет Пригожина, россияне сформировали несколько версий о причинах авиакатастрофы. По одной из них, воздушное судно было сбито российской ПВО.