"Экспорт на довоенном уровне": США нашли пути вывоза зерна из Украины, — Госдеп

Сообщается, что на прошлой неделе Черным морем прошло судно, которое было заблокировано в Одессе еще с начала полномасштабного вторжения РФ. Теперь в Украине рассматривают путь экспорта агропродукции, который в Вашингтоне назвали "жизнеспособным".

Вашингтон видит "жизнеспособные" маршруты для транспортировки зерна с территории Украины после выхода страны-агрессора РФ из зерновой сделки и обстрелов портов. Об этом в комментарии Reuters 25 августа заявил руководитель Управления координации санкций Государственного департамента США Джеймс О'Брайен.

"Я думаю, что мы видим жизнеспособные маршруты через территориальные воды и сушу Украины, и мы стремимся в течение следующих нескольких месяцев вернуться к среднему экспорту из Украины на довоенном уровне", — заявил он.

Почему возникли проблемы с экспортом украинского зерна?

Украина — ведущий мировой производитель и экспортер зерна, и ранее из черноморских портов в Одессе и Николаеве отправляла миллионы тонн агропродукции.

После полномасштабного вторжения ВС РФ экспорт зерна осуществлялся по зерновому соглашению, одной из сторон которого была Россия. Недавно страна-агрессор вышла из договоренностей и осуществила атаки на украинские порты, уничтожив подготовленное для вывоза зерно.

Однако, как отмечают в СМИ, сейчас Украина рассматривает возможность экспортировать зерно через черноморский коридор, ведь на прошлой неделе там успешно прошли грузовые корабли.

РФ заблокировала порты еще в 2022 году и угрожала рассматривать суда как военные цели, но недавно маршрут по "гуманитарному коридору" прошел контейнеровоз под флагом Гонконга. Он застрял в Одесском порту еще в начале полномасштабной войны, и смог выйти на прошлой неделе, не подвергшись обстрелам. Указанный путь пролегает через западное побережье моря вблизи Румынии и Болгарии.

В медиа отметили, что Москва была обвинена Западом в использовании продовольствия как оружия. Черноморское соглашение, из которого вышла страна-агрессор, помогало снизить мировые цены на продукцию. В то же время в РФ убеждены, что зерновая сделка не была реализована должным образом, ведь бедные страны не получали достаточно зерна.

Напомним, тем временем РФ удалось отправить в Ливан краденую украинскую кукурузу. По данным СМИ, посольство Украины призвало страну запретить пришвартовываться судну "Финикия" под флагом Сирии. Сообщается, что на борту корабля — 6 тысяч тонн кукурузы, украденной из Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

23 августа министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков проинформировал, что во время ночной атаки на порт в Измаиле ВС РФ уничтожили 13 тонн зерна. Оно должно было быть отправлено в Египет и Румынию. Всего за месяц враг уничтожил 270 тысяч тонн украинского зерна.