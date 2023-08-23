Ночная атака на порт Измаил: РФ уничтожила 13 тысяч тонн зерна, — министр (фото)

По словам Александра Кубракова, тысячи тонн зерна были уничтожены в результате вражеской атаки "шахедами" по Одесской области.

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Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков 23 августа сообщил, что во время ночной атаки на порт Измаил Российская Федерация уничтожила 13 тысяч тонн зерна, которое предназначалось Египту и Румынии.

Повреждения получили сразу несколько частных зерновых терминалов и складов, грузовая инфраструктура. По мнению Кубракова, Россия пытается остановить экспорт аграрной продукции, поэтому системно бьет по зерновым контейнерам и складам Украины.

"Только за эту ночь на 15% была снижена экспортная мощность порта Измаил, до этого был порт Рени и 35 тыс. тонн уничтоженного там зерна. Сегодня уже 8 по счету атака на портовую инфраструктуру после выхода России из зерновой инициативы. Всего за месяц атак на порты уничтожено 270 тыс. тонн зерна", — сообщил министр.

Разрушения в порту Измаила Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

По его словам, странам Азии и Африки не хватает еды. Атаки на зерновую инфраструктуру Украины — это атаки на продовольственные мировые рынки, которые после остановки зерновой инициативы уже отреагировали повышением цен на пшеницу. И мир должен это понять.

"Не допустить больших разрушений — это задача не только Украины, но и мира. Мощные системы защиты для наших портов — это то, что может сломать их планы. Украина борется и мир должен бороться вместе с нами", — отметил Александр Кубраков.

Напомним, 20 августа сообщалось, что Турция работает над предложениями по восстановлению"зерновой сделки" в ее прежнем формате по черноморскому гуманитарному коридору. Переговоры по этому вопросу могут состояться в Стамбуле.

Ранее, 13 августа РФ открыла огонь по иностранному кораблю в Черном море. По данным Минобороны РФ, вертолет Ка-29 высадился на борту "Сукру Окан", чтобы провести осмотр. На требование остановиться экипаж корабля под флагом Палау не ответил.