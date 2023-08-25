Путин побоялся: в РФ объяснили, почему убили Пригожина, — СМИ

Российские власти "убрали" Пригожина, потому что он мог стать серьезной угрозой на президентских выборах 2024 года. Поэтому Путин принял "эмоциональное" решение и Пригожин погиб.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который, вероятно, погиб 23 августа в Тверской области РФ, стал угрозой для главы Кремля, поэтому его и "убрали". Особенно опасным он мог стать во время выборов, на которых нынешний президент России Владимир Путин очень хочет победить. Об этом пишет издание The Moscow Times.

Издание пообщалось с рядом лиц, приближенных к российской власти и посвященных в ситуацию вокруг смерти Пригожина. Среди них — экс-силовик, работник спецслужб, "вагнеровец".

Анонимный собеседник из силовых структур имеет собственные выводы относительно авиакатастрофы. В частности, он не верит, что к инциденту причастны посторонние силы: "Я не верю в военный след Украины и Запада". Также объяснил, почему так думает: потому что против таких угроз должна была сработать "грамотная система безопасности", которую создал наемник Кремля.

Аноним утверждает, что причина авиакатастрофы — "дебильное" решение российских властей. Особенно ошибочное оно потому, что принято во время войны. Его мнение обосновал аналитик Олег Игнатов из International Crisis Group.

Игнатов утверждает, что решение о ликвидации Пригожина было принято эмоционально и, похоже, лично Путиным. Путин якобы заметил, владелец ЧВК "Вагнер" получил популярность у потенциальных избирателей. В частности, отмечали его "харизматичность" и умение говорить "правду". "Проблема Путина в том, что его образ потускнел и перестал отвечать на запрос России на сильного и решительного лидера", — сказал аналитик.

Между тем вагнеровец объяснил детали функционирования бизнес-империи Пригожина в Африке. По его мнению, зарабатывали благодаря трем компонентам: военной силе ЧВК "Вагнер", разветвленной сети пропагандистских ресурсов и "неформальным договоренностям с военизированными подразделениями". Кроме того, дела в Африке решались благодаря "харизме, пробивному характеру и системе контактов".

Воспроизвести успех Пригожина Кремль не сможет, уверен аналитик Игнатов. Среди причин — еще и то, что вагнеровцы подозревают Кремль в убийстве Пригожина, поэтому просто откажутся действовать совместно с представителями власти. Еще одну причину назвал анонимный чиновник, работавший в спецслужбах: по его мнению, Путин боится нового мятежа и "российские спецслужбы работают над его недопущением".

Евгений Пригожин: подробности деятельности

Пригожин — российский предприниматель, который владел группой компаний "Конкорд" и ЧВК "Вагнер". Основные направления деятельности — пропагандистские СМИ и "фабрики троллей", поставки продовольствия российской армии, военизированная деятельность в Африке и Сирии, контроль за месторождениями полезных ископаемых в Африке. Мужчине на момент возможной гибели было 62 года и большую часть своей жизни он не касался политики — занимался только бизнесом, как свидетельствуют росСМИ.

С начала вторжения РФ в 2022 году наемники ЧВК "Вагнер" появились на поле боя в Украине. Когда россияне подошли к Бахмуту, Пригожин начал открывать "Вагнер-центры", общаться с губернаторами и комментировать действия российского военного командования. Например, обвинял министра обороны Шойгу в том, что он не дает наемникам снарядов. Начальника Генштаба Валерия Герасимова — подозревал в некомпетентности. Доставалось также Путину, которого называли"стариком".

В июне 2023 года Пригожин и вагнеровцы устроили мятеж, во время которого колонна наемников двинулась на Москву. Тогда Путин назвал его предателем, но Александр Лукашенко все же вроде бы договорился о прекращении мятежа. Пригожин продолжил изредка комментировать события, пока 23 августа не разбился самолет: в списке пассажиров были имена всех руководителей ЧВК.

Напоминаем, в Финляндии арестовали наемника из группы "Русич", приближенной к ЧВК "Вагнер". Задержание провела миграционная служба — похоже, россиянин так спешил, что нарушил правила пребывания.

Тем временем западные аналитики оценили дальнейшую судьбу бизнес-империи Пригожина в Африке: считают, что она не выживет.