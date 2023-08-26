Взрывы в Московской области: Собянин сообщил о новой атаке БПЛА (видео)

По данным Минобороны РФ, один дрон двигался в сторону российской столицы. В ведомстве утверждают, что за атакой якобы стоит Украина.

В субботу, 26 июля, Московскую область Российской Федерации атаковал беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам Собянина силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник на подлете к Москве в Истринском районе.

"Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего", — написал мэр российской столицы.

В Министерстве обороны Российской Федерации подтвердили, что в Истринском районе Московской области был сбит БПЛА, который направлялся в сторону столицы. В ведомстве также заявили, что за атакой якобы стоит Украина.

Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что в столичных аэропортах ввели ограничения. Воздушное пространство над Москвой закрыли.

По данным канала, жители Новой Риги слышали взрывы, напоминающие работу ПВО.

Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором якобы запечатлен момент уничтожения дрона.

Напомним, 11 августа в России закрыли воздушное пространство для гражданских судов, объяснив это "безопасностью полетов". Позже в столице прогремел взрыв. Сергей Собянин подтвердил, что вблизи городской набережной упали обломки беспилотника.

Ранее, 10 августа, Сергей Собянин заявил, что в четыре утра противовоздушная оборона сбила два дрона, которые двигались в направлении Москвы. По его словам, один беспилотник был уничтожен в Калужской области, а другой в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги.