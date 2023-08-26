Оккупанты бегут: в ISW назвали направление, где ВС РФ понесли масштабные потери

По данным аналитиков, потери вызвали возмущение в отношении российского военного командования. Сообщается, что командиры оккупантов игнорируют жалобы личного состава о больших потерях и тяжелых условиях.

Необозначенные подразделения ВС РФ понесли существенные потери из-за недостаточной поддержки на территории островов, расположенных в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом сообщается в отчете ISW.

Согласно данным аналитиков, потери вызвали недовольство в рядах российского военного командования. Сообщается, что предположительно командиры оккупационных сил игнорируют жалобы от личного состава о значительных потерях и трудных условиях.

Командир роты из рядов армии РФ предпринял попытку эвакуации своего подразделения с острова, однако высшие начальники приказали прекратить операцию по выводу и отстранить командира от должности. Кроме того, двое других командиров, выразивших поддержку этой инициативе, были также уволены.

Другие офицеры российской армии раскритиковали вышестоящее командование за неспособность взять на себя ответственность при эвакуации. Российское информационное пространство ранее критиковало военное командование за аналогичные неудачи в боях у Антоновского моста.

Напомним, что в ISW отметили успехи Украины под Работино: украинская группа контрнаступления приближается ко второй линии российской обороны.

Также сообщалось, что накануне, 22 августа, американские военные исследователи отмечали, что у ВСУ есть возможность пройти минные поля. В Генштабе ВСУ, в свою очередь, отметили, что украинские защитники продвигаются в направлении Мелитополя.

А 7 августа Владимир Зеленский говорил, что контрнаступление идет сложно и мы должны быть терпеливыми, если хотим победить. Положительным фактом является то, что украинская армия находится в фазе наступления, а не отступает.