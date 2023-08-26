Напряженная обстановка: на Купянском направлении ВС РФ стягивают новые силы, — Сырский (фото)

Противник перебрасывает с территории РФ новые части и соединения с целью возобновить активные наступательные действия.

На Купянском и Лиманском направлении ситуация остается сложной. После продолжительных боев и понесенных потерь российская армия осуществляет перегруппировку своих сил и средств, перебрасывая с территории РФ вновь сформированные части и соединения. Об этом 25 августа сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По словам военачальника, противник пытается повысить уровень боевого потенциала на этом участке фронта и возобновить активные наступательные действия.

"После месяца жестких боев и понесенных значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях, противник осуществляет перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ вновь сформированные бригады и дивизии", — сообщил Сырский.

Александр Сырский встретился с командирами подразделений на Купянском направлении

Кроме того ВС РФ продолжают вести мощное огневое воздействие с помощью ствольной артиллерии, а также в боевых действиях активно применяется авиация.

"В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих направлениях и продвинуться вперед там, где это возможно", — отметил генерал.

Кадры рабочей поездки Александра Сырского на Купянском направлении

Для решения оперативных задач Сырский встретился с командирами подразделений воюющих на северо-восточном фронте. В ходе работы совместно были приняты меры для усиления обороны ВСУ и отражения вражеских атак.

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