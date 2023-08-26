Лукашенко предупреждал Пригожина о покушении, пытаясь выглядеть независимым от Кремля, — ISW

По данным аналитиков, белорусский авторитарный лидер пытался представить переезд ЧВК "Вагнер" в Беларусь как пример того, что он умеет принимать важные решения вне диктата Кремля.

Накануне, 25 августа белорусский политик Александр Лукашенко заявил, что предупреждал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что его жизни угрожает опасность, и вновь отметил свою роль в переговорах, которые, возможно, помогли Кремлю остановить мятеж 24 июня. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 25 августа.

Лукашенко прокомментировал сообщения о предполагаемой гибели в авиакатастрофе основателя военизированного формирования, приближенного к Кремлю. Белорусский политик подробно рассказал о своей роли в переговорах, упомянул о том, что в ходе серии звонков предупреждал Пригожина и Дмитрия "Вагнера" Уткина о том, что давление на мятежников может повлечь их гибель.

Лукашенко вновь говорил о себе как об умелом переговорщике, о том, что именно он убедил Пригожина остановить мятеж. Судя по всему, белорусский авторитарный лидер пытался представить переезд ЧВК "Вагнер" в Беларусь как пример того, что он умеет принимать важные решения, влияющие на безопасность вне диктата Кремля.

Вместе с тем он поддержал линию Кремля, согласно которой Путин якобы совершенно непричастен к гибели Пригожина. Он заявил, что считает несостоятельными утверждения о том, что самолет сбили ракетой, а также сказал, что просил Путина предупредить Пригожина о высокой вероятности стать жертвой покушения.

В то же время, Лукашенко пытался снять с себя любую ответственность за то, что не защитил Пригожина. По его словам, гарантии безопасности никогда не были частью договоренностей "Вагнера" и Кремля.

Но все же 27 июня он говорил, что Путин "пообещал" и ему, и Пригожину, что "вагнеровцам" и самому Пригожину предоставляют некие "гарантии безопасности" на территории Беларуси.

Напомним, что Александр Лукашенко заявил, что соберет 10 тысяч человек за несколько дней, и что "Вагнер" продолжит жить в Беларуси.

Также сообщалось, что Лукашенко рассказал о предстоящих военных учениях стран ОДКБ.