В память о погибших летчиках на месте трагедии в Житомирской области сожгли пианино (видео)

На инструменте написали позывные погибших летчиков и в сумерках сожгли его после того, как прозвучали последние аккорды.

Вечером 26 августа побратимы летчиков с позывными "Минка", "Проказин" и "Juice", которые накануне разбились в Сингурах Житомирской области на двух учебно-боевых самолетах L-39 во время тренировок, почтили их память тем, что сожгли пианино по давней американской традиции. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

В кадре – военные летчики, которые стоят и слушают, как седой мужчина играет на пианино мелодию "Адажио" Джадзотто-Альбинони. На инструменте белой краской написаны имена пилотов. За кадром слышно, как кто-то всхлипывает и тяжело вздыхает.

Пианино облили жидкостью прежде, чем поджечь Фото: Скриншот

Когда прозвучали последние аккорды, пианино облили горючей жидкостью и подожгли.

Новость о трагедии, унесшей жизни пилотов, потрясла украинцев. Среди погибших – пилот 40-й бригады тактической авиации ВСУ Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Известность ему принесло участие в воздушной обороне украинской столицы в феврале-марте 2022 года. Один из "призраков Киева" неоднократно давал интервью украинским и западным СМИ, в которых призывал предоставить Украине современные истребители.

В результате крушения самолеты упали в огороды частных домов на расстоянии примерно 300 метров друг от друга. Никто из гражданских лиц не пострадал, но, к сожалению, все три пилота погибли.

Откуда появилась традиция жечь пианино

Традиция сжигать пианино в память о летчиках, погибших во время выполнения боевых задач, берет начало со времен Второй мировой войны, а именно битвы за Британию. В то трудное для королевства время немало американских юношей решили помочь англичанам в борьбе с агрессором и стали в ряды авиаторов-добровольцев. В Королевских ВС их распределили в штатные британские эскадрильи, в одной из таких и служил британский летчик, который виртуозно играл на пианино. После тяжелых боевых вылетов вечером вокруг него собирались его уставшие товарищи, и он играл для них прекрасные мелодии.

В один из вылетов талантливый пилот-музыкант погиб после того, как его самолет сбили. Его братья по оружию понимали, что теперь никто не сможет играть на пианино так же хорошо, как он, и никто его не заменит в их сообществе. Поэтому было принято решение торжественно сжечь его инструмент.

Впоследствии подразделения американских авиаторов-добровольцев вошли в состав ВС США, и с тех пор в их обычаях укрепилась традиция поджигать пианино в память о погибших при выполнении задания летчиках и на мгновение напоминать самому себе о том, какие риски имеет эта крайне нелегкая работа.

Ранее Фокус писал, что в сети появилось видео, как убирают обломки от самолетов.