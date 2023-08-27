ВС РФ запустили ракеты по Украине, но силы ПВО перехватили их еще в небе: подробности атаки

По информации Воздушных сил, всего было перехвачено 4 крылатых ракеты в воздушном пространстве Украины. Для атаки противник использовал 5 самолетов и предварительно обошлось без последствий.

В ночь на 27 августа российские оккупанты вновь прибегли к обстрелу мирных украинских городов. Системы противовоздушной обороны вновь продемонстрировали эффективный результат. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинские военные в результате плотной работы перехватили сразу четыре воздушные цели. Речь идет о крылатых ракетах следующих типов: Х-101, Х-55 и Х-555.

Их запустили представители ВС РФ из воздушного пространства Российской Федерации в районе Энгельса и для этого использовалось 5 самолетов.

"Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях. Остальные воздушные цели вероятно ложные, информации о попадании не поступало", — продолжили в Воздушных силах.

В Воздушных силах поделились результатами работы ПВО после очередной атаки Фото: Воздушные силы ВСУ

Ночная атака по мирным городам: подробности

Сначала появились данные о том, что после объявления тревоги система ПВО начала работать в Черкасской области. Эту информацию подтвердил глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

"Внимание. Повышенная опасность. В области работает ПВО", — написал руководитель региона.

Предварительно обошлось без последствий, больше информации от местных властей не поступало.

Также ПВО работала и в районе столицы, о чем написали представители Киевской городской военной администрации в Telegram. Глава ведомства Сергей Попко отметил, что силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели удалось уничтожить.

Обошлось без разрушений, жертв и пострадавших.

Напомним, в ночь на 25 августа Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Одесской области и для этого противник в очередной раз обновил тактику обстрелов. Оккупанты перед нанесением ударов разместили ракетоносцы в Азовском море. Таким образом оккупанты выискивают новые маршруты для ракет в обход украинской ПВО.