Раскрыты имена всех пилотов, погибших на Житомирщине 25 августа 2023 года

Летчики были привлечены к выполнению воздушных операций по защите Украины, в частности, на восточном и Запорожском направлениях.

Раскрыты имена всех трех пилотов, погибших во время авиакатастрофы на Житомирщине 25 августа 2023 года. Об этом сообщила Бригада тактической авиации города Васильков.

В результате столкновения в небе во время выполнения задания погибли трое боевых пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ. Все они были привлечены к выполнению воздушных операций по защите Украины, в частности, на восточном и Запорожском направлениях.

Теперь Бригада тактической авиации назвала имена и звания всех трех боевых пилотов, погибших на Житомирщине.

Майор Вячеслав Минка

Он жил в Киевской области. Майор вернулся в авиацию в 2015 году, когда РФ напала на Украину. А с началом полномасштабного вторжения в 2022 году имел более 200 часов налета. Вячеслав Минка разбирался в различных типах самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.

Майор Сергей Проказин

Жил на Полтавщине. Сергей Проказин 24 года жизни посвятил авиации. Сначала был летчиком, а затем стал заместителем командира бригады.

За время большой войны майор имел более 100 часов боевых полетов. Побратимы вспоминают Сергея, его улыбку, искренность и умение прийти на помощь в сложных ситуациях.

Капитан Андрей Пильщиков (Позывной Джус)

Он родом из Харькова. Андрей Пильщиков 8 лет жизни посвятил авиации. С началом полномасштабного вторжения РФ имел более 500 часов налета, выполняя тактические задачи в сложных условиях. Капитан получил ряд государственных и ведомственных наград.

В Бригаде тактической авиации города Васильков рассказывают, что Джус был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение.

Особенно вспоминают активную работу Андрея Пильщикова в лоббировании вопроса предоставления Украине истребителей F-16.

Напомним, ГБР расследует все детали авиакатастрофы на Житомирщине 25 августа 2023 года.

Также Фокус писал о том, что на месте трагедии в память о погибших пилотах сожгли пианино, по американской традиции.