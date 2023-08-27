"Беркут" уничтожил очередной склад БК россиян: Сырский поделился кадрами (видео)

На опубликованном ролике можно увидеть здание из которого исходит густой серый дым. Это эффективная работа одного, из подразделений ВСУ в ходе контрнаступления.

Украинские военные продолжают контрнаступление и уничтожают противника на разных направлениях. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале поделился роликом с яркими кадрами уничтожения позиций ВС РФ.

На коротком видеоролике можно увидеть густой серый дым, который берет начало от горящего здание. Там располагался склад БК российских оккупантов.

Эффективная работа принадлежит подразделению Сил обороны Украины "Беркут", о чем и сообщил Александр Сырский.

"Работает "Беркут". Горит склад БК россиян", — сказано в сообщении под публикацией.

Подробностей о том, какое это направление и размер потерь российских оккупантов не прозвучало.

Ситуация на фронте: подробности от Сырского

К слову, ранее Александр Сырский призывал усилить оборону ВСУ на одном из участков фронта, ведь ВС РФ продолжают совершать попытки наступления. Об этом говорится в материале The New York Times. Журналисты утверждают, что речь идет о Купянском направлении.

Достижения противника нельзя назвать значительными, но из-за этого ВСУ пришлось перебросить на этот участок часть своих подразделений.

"Подразделения противника продолжают наносить поражения из артиллерии, минометов и авиации. При таких условиях мы должны немедленно принять все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих рубежах и наступать там, где это возможно, — сообщал Александр Сырский.

Напомним, 25 августа экс-генерал армии США Дэвид Петреус отмечал, что контрнаступление ВСУ еще может удивить критиков. По его словам, западным наблюдателям нужно понимать, что война не происходит линейно, а украинская операция может длиться месяцами, пока в каком-то месте российская оборона не треснет.