Контрнаступление ВСУ еще может удивить критиков, — экс-генерал армии США Петреус

Западным наблюдателям нужно понимать, что война не происходит линейно, а украинская операция может длиться месяцами, пока в каком-то месте российская оборона не треснет. Контрнаступление сложное, но не безнадежное, подчеркивает автор.

Related video

Быстрого прорыва, как многие на Западе ожидали, не произошло. В последнее время западная пресса также публикует мрачные статьи, в которых борьба с РФ оказалась кровавой и медленной. Однако генерал армии США в отставке Дэвид Петреус и Фредерик Каган, директор проекта критических угроз Американского института предпринимательства в рубрике "Мнения" на The Washington Post пишут, что Украина еще может удивить скептиков.

Авторы отмечают, что наблюдателям было бы мудро смягчить свой пессимизм. Война не происходит линейно. Украинцы могут в течение длительного времени бить, чтобы в один момент российское сопротивление надорвалось. Есть основания полагать, что Украина может этого добиться, а значит контрнаступление еще далеко от завершения. Фактически сейчас оно до сих пор находится на ранней стадии, несмотря на то, что продолжается с начала лета.

Фото: The Washington Post

Проникать в настолько серьезную оборону, которую создали россияне в Украине — трудная задача для любой армии. США такие операции проводили во время вторжения в Ирак, но тогда было тотальное господство в воздухе. Украинские военные таким преимуществом не обладают. К тому же Запад дал мало бронированных машин для прорыва. А россияне научились воевать. Украинцев обстреливают БПЛА и артиллерия.

Поэтому наступление ВСУ чрезвычайно сложное, однако сложное не означает безнадежное. Силы обороны продвигаются сразу на двух направлениях, которые выведут на Токмак и Мелитополь, а также в направлении Бердянска. Вероятно, ВСУ пробили первый передний пояс российских оборонительных сооружений. А продвижение в районе Роботино может ускориться.

Проще говоря, Украина давит на россиян до тех пор, пока что-то не сломается, тогда они забросят резервы и нанесут удар. Российские силы устали, если не истощены. Многие передовые подразделения не были на ротации еще намного раньше контрнаступления ВСУ. Самым важным является то, что РФ не хватает больших оперативных резервов. Поэтому любой прорыв ВСУ будет сложно быстро закрыть — именно на это и делает ставку Украина.

Западным наблюдателям следует понимать, что Украина ведет борьбу за свое выживание, поэтому контрнаступление может длиться еще месяцы. Поэтому политики не должны выкручивать руки Киеву, что контрнаступление не принесло быстрых успехов. Война будет длительной, но в конце концов ВСУ должны победить.

Напомним, 25 августа ВСУ показали, как работает бригада имени князя Острожского под Соледаром.

25 августа в Генштабе сообщили об успехах ВСУ на Мелитопольском направлении.