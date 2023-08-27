"Раскладывают каждую деталь": расследование катастрофы на Житомирщине может занять полгода

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, у ведомства есть собственная лаборатория, где специалисты пытаются найти причину крушения двух самолетов. О сроках пока что сложно говорить.

В Украине начали расследовать дело о столкновении двух самолетов в Житомирской области, однако его сроки сложно предсказать. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 27 августа.

По его словам, в результате авиакатастрофы погибли трое украинцев, которые выполняли боевую задачу на двух учебно-боевых самолетах L-39. Завершить ее не удалось в связи со столкновением.

Сейчас специалисты уже начали расследовать, при каких обстоятельствах произошла трагедия и что стало причиной крушения.

"Воздушные силы предоставили все материалы, чтобы выяснить, что произошло, и чтобы в дальнейшем избежать таких ужасных событий", — заявил Юрий Игнат.

Как долго продлится расследование — пока что неизвестно. У Воздушных сил есть собственные лаборатории, где и будут устанавливаться причины.

"По-разному работают государственные комиссии. Обычно у нас есть специальная лаборатория, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации, конечно, есть в бортовых самописцах, которые имеют записи радиообмена . Разные сроки бывают, даже до полугода затягивается расследование", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 27 августа сообщалось, что были раскрыты имена всех пилотов, погибших на Житомирщине 25 августа 2023 года. Летчики были привлечены к выполнению воздушных операций по защите Украины, в частности, на восточном и Запорожском направлениях.