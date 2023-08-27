"С 2014 года": Буданова пытались убить более 10 раз, в ГУР поделились подробностями (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, один из случаев произошел во время попытки ВС РФ нанести ракетный удар по рабочему кабинету его начальника. После этого сразу активизировалась российская пропаганда.

Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Кирилл Буданов пережил более десятка покушений на свою жизнь. Некоторые из них случились еще до полномасштабного вторжения. Об этом рассказал представитель ведомства Андрей Юсов в интервью ISLND TV 26 августа.

По его словам, в течении последних лет этих покушений становилось только больше и связано это со сложившейся ситуацией между РФ и Украиной. Один из инцидентов произошел во время ракетного удара по офису ГУР МО.

"В общей сложности, суммарно больше десяти. Это с 2014 года… Несмотря на эти многочисленные покушения ГУР Минобороны ни на один час, ни на одну минуту не прекращало своей деятельности. Все работали также и в месте постоянной дислокации ведомства. Это же касается командира и всей команды", — рассказал Андрей Юсов.

Отдельное внимание было уделено тому, что российские пропагандисты регулярно выдумают новые фейки, которые касаются военного и политического руководства Украины. Кирилл Буданов не стал исключением и после попытки нанесения ракетного удара по его офису так называемые журналисты РФ рассказывали своим зрителям фальшивые версии.

"Очень забавные были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то", — продолжил Андрей Юсов.

Напомним, 1 августа сообщалось, что Украина имеет план на случай устранения президента Владимира Зеленского. По мнению журналистов Politicо, если действующего главы государства не станет, власть перейдет к коллективному правительству, в которое могут войти глава ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников.