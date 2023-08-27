ВСУ ударили по логистической колонне российской армии, — аналитик (видео)

По информации аналитика Александра Коваленко, поражена колонна бригады, в которой российские военные регулярно жалуются на свое командование.

ВСУ уничтожили логистическую колонну российских военных. Соответствующее видео с "прилетом" 27 августа опубликовал в своем Telegram-канале военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам аналитика, удар по колоне был нанесен в районе оккупированной Каховки Херсонской области. Коваленко отметил, что попадание было в военную технику 205 отдельной мотострелковой бригады, где солдаты постоянно жалуются на ненадлежащее отношение к ним командования и колоссальные потери.

"Красивый прилет по логистической колонне 205-й ОМСБр 49-й ОВА в районе Каховки. Цимес в том, что это та самая скандальная 205-я, в которой мясо жалуется, что их командование отправляет на острова на убой в режиме нон-стоп и потери буквально зашкаливают. По ходу у них убой не только на "островах", но и на подъезде все норм", — написал Коваленко.

Примечательно, что OSINT-аналитики на канале "Війна в Україні. Втрати техніки" сообщают, что упомянутая колонна была уничтожена еще 10 июня 2023 года возле н.п. Заветное Запорожской области.

205-я отдельная мотострелковая казачья бригада – тактическое соединение Сухопутных войск РФ. Формирование входит в состав 49 общевойсковой армии Южного военного округа. Пункт постоянной дислокации – город Буденовск Ставропольского края. Формальное наименование – воинская часть № 74814 (в/ч 74814). Сокращенное наименование – 205 ОМБСР.

Ранее Фокус писал, что в Перевальном Симферопольского района оккупированного Крыма был зафиксирован "прилет". Там дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны Черноморского флота РФ.