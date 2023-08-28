"Небо не прощает ошибок": Игнат о гибели украинских летчиков на Житомирщине (фото)

По словам представителя Воздушных сил, командование не сразу обнародовало информацию об авиакатастрофе, чтобы соблюсти морально-этические нормы по отношению к родным погибших пилотов.

25 августа в небе над Житомирской областью столкнулись два боевых самолета Л-39. Трое пилотов, которые ими управляли, погибли. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Radio NV рассказал подробности трагедии.

В авиакатастрофе погибли трое летчиков: майоры Сергей Проказин и Вячеслав Минка и капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

"У нас вообще война в стране. Есть определенные информационные риски. А также морально-этические нормы, которых надо придерживаться, до сообщения родных и близких. Именно поэтому информация сразу не обнародуется. Когда следователи завершили работу на месте, когда были извещены родные, так, чтобы для них это не было стрессом", — говорит Игнат.

Во время боевого задания произошло столкновение двух самолетов L-39. Одним самолетом управлял майор Минка; другим — майор Проказин вместе с "Джусом". Обстоятельства авиакатастрофы расследуются.

Он рассказал, что самолеты L-39 чешского производства в Украине используются в целом для учебных полетов, но также могут использоваться и как боевые.

"К сожалению, небо не прощает никаких ошибок. Что именно произошло, надо разбираться. То ли это была ошибка, то ли были другие факторы. Если на месте находились следователи довольно длительное время, соответственно, была оцеплена территория, думаю, первым делом были изъяты бортовые самописцы. Именно там есть вся доступная информация о том непродолжительном полете, который происходил до столкновения", — отметил представитель Воздушных сил.

В память о погибших товарищах их собратья сожгли пианино.

"Когда гибнут пилоты, то сжигают сейчас фортепиано. Это делают американские летчики. И этот ритуал уже переняли и украинские пилоты. На нем делают надписи позывных или фамилий пилотов, бортовые номера самолетов. Сжигают это фортепиано, оно горит, на нем еще играют мелодии. Таким образом душа пилота поднимается в вечный полет", — рассказал Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил говорит, что в Украине в целом техника советского образца, а самый молодой самолет — ровесник Независимой Украины.

"Самый молодой самолет у нас был, как вы знаете, 1991 года. И есть, кстати. Имею в виду тактическую авиацию, Су-27. Остальные самолеты — еще более старые. Иногда пилоты сегодня вдвое моложе по возрасту своего самолета. Но продолжают на нем выполнять свои задачи и бить врага с воздуха", — рассказывает Юрий Игнат. Он в который раз подчеркивает, что для победы над врагом Украине нужны современные самолеты и обученные для работы на них пилоты.

Напомним, что 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб летчик с позывным "Джус" и еще двое пилотов.

Ранее сообщалось, что ГБР расследует обстоятельства гибели 3 летчиков на Житомирщине. Предварительно авиакатастрофу квалифицируют как нарушение правил полетов или подготовки к ним.