У РФ не хватит войск: в ISW рассказали, чем обернется прорыв первой линии обороны (карты боев)

По данным аналитиков, россияне усилили авиационные атаки на Мелитопольском направлении, чтобы "перекрыть" ими малое количество войск, предназначенных для второй линии обороны.

Структура российских оборонительных позиций на юге Украины и неясность, связанная с их составом и оснащением, продолжают вызывать вопросы относительно того, как будут развиваться следующие этапы боевых действий. Отсутствие активного участия российских сил в данном регионе может подразумевать, что будущие оборонительные позиции могут оказаться менее укрепленными, чем те, которые уже оказались под украинским контролем на севере. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете, опубликованном 27 августа.

Сообщается, что российские вооруженные силы произвели перераспределение личного состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Кременной Луганской области в район Роботино, а также, возможно, перебросили неопознанные подразделения с Херсонского направления. Сразу же после переброски в начале августа, российские войска ввели в бой части 7-й дивизии ВДВ в Роботино.

"Российские войска потратили значительное количество материальных средств, сил и средств на удержание ряда оборонительных позиций, которые в настоящее время пробивают украинские войска, и неясно, сохранят ли российские войска имеющиеся у них преимущества, если они не смогут выделить такой же объем ресурсов и личного состава на следующие уровни обороны. Тем не менее, следующий российский оборонительный уровень, скорее всего, создаст значительные проблемы для украинского наступления", — говорится в отчете.

Ситуация на южном фронте — карты боев

27 августа ВС РФ провели контратаку на окраине Угледара, но ее результаты не уточнили. Также 27 августа украинские войска осуществили наступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и, как утверждается, добились прогресса. В ВСУ сообщили о том, что украинские силы продвинулись в районе Урожайного и также достигли успеха в районе Старомайорского на направлении Бердянск — восточная граница Запорожской области. Российский провоенный блогер утверждает, что атаки украинских войск на этом направлении продолжались на протяжении всей предыдущей недели.

Ситуация в районе Малой Токмачки Фото: ISW

Также 27 августа украинские войска осуществили наступательные операции на западе Запорожской области и достигли успеха. По данным командования, украинские силы продвигаются в направлении Новопрокоповки (на 13 км к югу от Орехова), Малой Токмачки (на 9 км к юго-востоку от Орехова) и Очеретоватого (на 25 км к юго-востоку от Орехова). Кроме того, отмечаются успехи в районе Роботино (на 10 км к югу от Орехова) и на мелитопольском направлении (запад Запорожской области). В российских источниках также утверждается, что 26 и 27 августа украинские войска атаковали район Копани (на 12 км к юго-западу от Орехова) и продвинулись в районе Роботино, а также в направлении Вербового (на 18 км к юго-западу от Орехова). В то время Министерство обороны РФ заявило, что российские силы отразили атаку украинских войск в районе Работино и Балки Успеновка (на 11 км к юго-востоку от Орехова).

Ситуация в районе Роботино Фото: ISW Ситуация в районе Урожайного Фото: ISW

Кроме того, по имеющимся данным, 27 августа российские войска провели наступательные операции на западе Запорожской области, но пока нет ни подтвержденных, ни официально заявленных успехов. Сообщения российских источников утверждают, что 26 и 27 августа российские войска провели контратаки в Роботино. Один из российских провоенных блогеров утверждает, что ВС РФ оттеснили украинские силы к центру Роботино.

Сообщается также об увеличении российскими силами числа авиационных атак на Запорожском направлении, что может говорить о недостаточном количестве российских сил и средств для остановки украинских наступательных операций.

Снимки, опубликованные 26 августа, предположительно показывают подразделения 70-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ), действующие на Ореховском направлении. Усиление деятельности российской авиации на мелитопольском направлении и сообщения о привлечении 76-й воздушно-десантной дивизии свидетельствуют о том, что российских сил, уже обороняющих этот район, недостаточно для самостоятельной остановки украинского наступления. Пока остается неясным, будут ли подкрепления и усиление воздушных атак достаточными.

Кроме того, российские провоенные блогеры продолжают утверждать, что украинские войска действуют на неопределенных островах в дельте реки Днепр в Херсонской области. Сообщения российских военных блогеров 26 и 27 августа свидетельствуют о продолжении боевых действий и украинских разведгрупп, которые стремятся занять позиции на островах в дельте реки Днепр, отмечают в ISW.

Напомним, 27 августа российские блогеры сообщали, что Силы обороны прошли населенный пункт Роботино и теперь для них открыт путь на Токмак.

Напомним также, что российское командование сбежало из оккупированного Токмака в Запорожской области после ударов 24 августа по командному пункту.