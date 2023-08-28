Мобилизация в Украине: кто может получить повестку в сентябре

Действие военного положения в Украине продлили уже в восьмой раз, но правительство не вносило изменений или поправок в законодательство относительно мобилизации.

В конце июля депутаты Верховной Рады проголосовали за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней до 15 ноября 2023 года. В это время мужчины в возрасте от 18 до 60 будут получать повестки, и если ВВК признает их годными к военной службе и они не имеют права на отсрочку, они могут вступить в ряды ВСУ. Об этом пишет "Зеркало недели".

Сейчас в ВСУ нужны почти все военные специальности — штурмовики, танкисты, артиллеристы, пехотинцы, операторы БпЛА, водители, парамедики.

Капитан Вооруженных Сил Украины Валерий Прозапас также отметил, что Силы обороны Украины остро нуждаются в людях.

"Нам нужен нормальный мобилизационный план. Потому что мы не можем пройти весь путь тем составом армии, которым началась война. Нужно людям нужно доносить, что подавляющее большинство военнообязанных все равно пройдут через Вооруженные Силы. Да, это неприятно слышать. Но какая бы ни была техника современная, какое бы ни было вооружение, воевать на нем надо людям", — подчеркнул он.

Кто может получить повестку в сентябре

Правительство не вносило изменений или поправок в законодательство по мобилизации, а потому призвать на военную службу могут:

призывников от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу (подписывают контракт с ВСУ);

снятых и исключенных с воинского учета мужчин, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения;

годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта или без;

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

женщин, пригодных по состоянию здоровья (по собственному желанию);

лиц с инвалидностью и тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам (добровольно и служба проходит по месту жительства);

граждан других стран, которые хотят защищать Украину.

Кого можно мобилизовать для службы по месту жительства

Законом предусмотрено, что девять категорий военнообязанных могут проходить службу по месту жительства после мобилизации. К ним относятся:

женщин и мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

лиц, имеющих жену (мужа) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми болезнями;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Напомним, что по законодательству есть семь категорий мужчин, которых после исключения с воинского учета не заберут в армию.

Ранее сообщалось, что в ТЦК объяснили, каким категориям мужчин будут вручать повестки. По словам военкома, ВСУ нужны любые специальности, в том числе гражданские.