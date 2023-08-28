"Ураган", танки и БТРы: обновленные потери российских войск по данным Oryx (список)

Украинская армия продолжает контрбатарейную борьбу, уничтожает танки, а также легкобронированную технику. Почти вся техника была уничтожена, а не повреждена.

В обновленном списке потерь на российско-украинской войне у врага добавилось 19 единиц техники. Об этом сообщает Якуб Яновский из проекта Oryx, где ведут потери на основе фото или видео фиксации.

Украинские военные в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили три единицы артиллерии — пушку Д-20, САУ Мста-С и реактивную установку БМ-27 "Ураган". Также враг потерял 5 танков: 2 Т-80БВ, 1 Т-72Б3 и 1 Т-62М. Один танк идентифицировать не удалось. В списке из 19 единиц техники только Д-20 была повреждена, вся остальная техника была потеряна безвозвратно.

Кроме артиллерии и тяжелой бронетехники Силы обороны уничтожили 7 БМП. БМД и БТР. При этом БТР-82А оккупанты уничтожили собственным БПЛА "Ланцет". Вероятно, чтобы он не достался ВСУ трофейной техникой.

Обновленные потери ВС РФ

Также ВСУ уничтожили экскаватор на базе КрАЗ и 2 грузовика.

У украинских защитников в списке прибавилось 10 единиц техники. Однако среди них есть два учебно-боевых самолета Л-39, которые не были уничтожены оккупантами. Они столкнулись в Житомирской области из-за чего погибли три украинских летчика. Все остальные потери были необратимыми. Среди них 155-мм САУ Caesar, три беспилотника, артиллерия и броневики.

Обновленные потери ВСУ

Напомним, 27 августа волынская тероборона показала уничтожение FPV-дроном российский танк Т-72.

26 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российский ЗРК С-400 был уничтожен новой украинской ракетой.