Могут бить на 500 километров: в ГУР узнали, сколько ракет осталось у России

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, речь идет об "Искандерах", "Калибрах", аэробаллистических "Кинжалах" и Х-101/Х-555, которыми захватчики часто атакуют Украину.

В Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) высказались о том, сколько может оставаться ракет у Российской Федерации. Об этом рассказал заместитель начальника ведомства Вадим Скибицкий в комментарии "РБК-Украина" 28 августа.

По его словам, сейчас в арсенале противника есть минимум 585 ракет, которые могут стрелять на расстояние более 500 километров. Ими чаще всего ВС РФ и атакуют мирные украинские города. В эту статистику представитель ГУР не включал ракеты Х-22.

Украинская разведка тщательно отслеживает все то, что связано с запасами вооружения и производством тех самых ракет.

"Если говорить о баллистических и крылатых ракетах "Искандер", то, по нашим данным, их сейчас приблизительно 270 единиц. Запасы "Калибров" — это ориентировочно 140 ракет. Х-101 у них меньше, в то же время общее количество Х-101, Х -555 и Х-55 с боевой частью около 100 ракет", — рассказал Вадим Скибицкий.

Также у россиян в запасах остается около 75 "Кинжалов". А вот Х-101, если сравнивать с прошлым годом, противник начал реже применять против Украины и на это есть свои причины. В первую очередь они должны учитывать критический предел, чтобы не остаться полностью без этого вида оружия.

"Ведь, согласно планам, россияне могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но мы уже четко знаем, что эти планы у них не выполняются. В первую очередь это связано с дефицитом иностранных комплектующих. Второй фактор – Россия пытается накопить запасы этих ракет, которые считаются более точными и эффективными, если сравнивать, например, с крылатыми ракетами Х-555, Х-22 или даже "Калибрами", которые мы успешно сбиваем", — подытожил Вадим Скибицкий.

Напомним, 28 августа в ОК "Юг" сообщили, что РФ изменила тактику обстрелов из-за дефицита ракет. Противник пытается найти новые маршруты, на которых силы ПВО не смогут уничтожить выпущенные объекты. Также из-за дефицита вооружения осуществляются пуски ложных целей.