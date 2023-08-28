США одобрили $500 млн военной помощи Тайваня: Китай стянул к острову больше войск

В маневрах приняли участие 32 самолета и 9 кораблей НОАК. После начала учений два китайских бомбардировщика H-6J перелетели через пролив Мияко и вошли в воды к востоку от острова Тайвань.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) на днях провела очередные необъявленные крупномасштабные совместные учения в районе острова Тайвань. Китай сосредоточил в регионе еще больше сил после того, как США одобрили продажу оружия острову на сумму 500 млн долларов. Об этом 27 августа сообщили обозреватели Global Times.

В публикации отмечается, что учения, который проводились с 26 по 27 августа отличались "внезапностью действий и наращиванием сил".

В районе острова Тайвань было обнаружено 32 самолета и 9 кораблей НОАК. За так называемую срединную линию Тайваньского пролива прошли:

ударный беспилотник TB-001;

разведывательный беспилотник BZK-005;

два истребителя Су-30;

восемь истребителей J-10;

вооруженный разведывательный беспилотник CH-4;

четыре истребителя-бомбардировщика JH-7;

самолет противолодочной обороны Y-84;

самолет раннего предупреждения KJ-500 и самолет управления Y-9;

"Согласно карте, иллюстрирующей действия НОАК, траектории полетов самолетов НОАК полностью огибают остров Тайвань", — отметили обозреватели.

Кроме того, в пятницу два бомбардировщика H-6J НОАК перелетели через пролив Мияко и вошли в воды западной части Тихого океана к востоку от острова Тайвань, после чего вернулись тем же путем. Авторы материала также отмечают, что Министерство обороны Китая не анонсировало начало маневров, однако военные эксперты говорят, что стягивание новых сил к Тайваню являются "контрмерой провокационных визитов в США" вице-премьера Тайваня Уильяма Лая.

Напомним, 10 августа Китай развернул силы вокруг Тайваня, начав морские и воздушные учения, чтобы направить "суровое предупреждение" вице-премьеру Уильяму Лаю после его рабочей поездки в США. В свою очередь Тайбэй отреагировал на маневры китайский сил и заявил, что Пекин продемонстрировал свой "милитаристский менталитет".