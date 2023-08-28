Наводила "Грады" и Shahed на Херсон: СБУ задержала агента ВС РФ (фото)

По данным следователей, женщину завербовали спецслужбы РФ дистанционно после деоккупации Херсона. Она в течение последнего месяца передавала агрессору геолокации ВСУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Херсоне задержали еще одну агентку российских спецслужб, которая корректировала вражеские воздушные удары по освобожденному Херсону. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что в течение последнего месяца жительница Херсона передавала агрессору геолокации Сил обороны. Она отслеживала места базирования и перемещения наших защитников, пыталась определять их количество. Также следила за военной техникой.

"По ее координатам российские оккупанты осуществляли регулярные удары по городу, применяя реактивные системы залпового огня "Град" и дроны-камикадзе "Шахед", — говорится в сообщении СБУ.

Полученную информацию подозреваемая передавала агрессору через мессенджер: делала скриншоты карт с пометками объектов.

По данным следствия, женщину завербовали спецслужбы РФ дистанционно после деоккупации Херсона. Она привлекла внимание врага антиукраинскими комментариями на прокремлевских интернет-ресурсах.

У подозреваемой были проведены обыски и изъяты средства связи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, 24 августа сообщалось, что в Житомире разоблачили преподавательницу лицея, которая отрицала зверства в Ирпене и Буче. По информации СБУ, подозреваемая публично называла преступления российских военных в Ирпене и Буче "спланированной постановкой".

Ранее, 21 августа стало известно, что жителю Днепра, который создал вражескую агентурную сеть в городе, дали 15 лет тюрьмы. Мужчину признали виновным в государственной измене после того, как выяснилось, что вместе с группой лиц он передавал военной разведке РФ данные о техническом состоянии объектов энергетики.