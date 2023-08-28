Авиакатастрофа в Житомирской области: следствие рассматривает три версии трагедии, — ГБР (видео)

К расследованию планируют привлечь специалистов из Генштаба и командования Воздушных сил. Следствием будут рассматриваться следующие версии — техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации осуществления полетов.

Советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян 28 августа в эфире телемарафона сообщила, что следствие изучает три версии авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области, в результате которой погибли украинские пилоты.

Она отметила, что ГБР будет расследовать все детали авиакатастрофы и проведет тщательную проверку для того, чтобы установить все причины трагедии. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".

К расследованию будут привлечены специалисты из Генерального штаба ВСУ и командования Воздушных сил.

"Относительно возможных версий. Вы отмечали, что передняя квалификация — это нарушение правил полетов или подготовка к ним. И за это действительно есть в Уголовном кодексе наказание. Но также сейчас следствием будут рассматриваться версии такие как: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, и третья версия — нарушение при организации осуществления полетов", — сказала она.

Сапьян добавила, что для того, чтобы доказать одну из версий, чтобы понять, как все произошло, нужно провести немало экспертиз, которые не делаются за один день. В целом речь идет о комплексной судебной авиационно-технической экспертизе.

"По предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота. Это важно. Мы получили от следователей свежую информацию, которая дополняет наше информационное пространство", — сказала она.

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Авиакатастрофа под Житомиром

Инцидент произошел 25 августа 2023 года. Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Начато следствие, процессуальное руководство осуществляет Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

По информации ГБР, особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".

Предварительно инцидент квалифицируют, как нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, 28 августа сообщалось, что расследование катастрофы на Житомирщине может длиться полгода. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, у ведомства есть собственная лаборатория, где специалисты пытаются найти причину крушения двух самолетов. О сроках пока сложно говорить.

Также Воздушные силы подтвердили, что в авиакастрофе погиб известный летчик "Джус". В Житомирском районе столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39. В результате чего погибли трое пилотов.