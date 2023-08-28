Скандал с куртками для армии: антикоррада рассказала детали проверки закупки

Председатель рады Евгений Грушовец говорит, что точно покупались зимние куртки, а не летние, как утверждается в расследовании журналистов. Есть ли коррупционная составляющая в закупке, они попытаются установить в ближайшее время.

Председатель общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Евгений Грушовец заявил, были приобретены все же зимние куртки. Об этом сообщает Радио Свобода.

Куртки, которые Минобороны заказывало в Турции, оказались не летними, и не демисезонными. Они были зимними и действительно шились на турецких фабриках. Их отшивали весной и летом 2022 года, а уже осенью поступили в ВСУ.

"И большая часть этих курток действительно была выдана. Еще некоторая партия остается на складах. Поэтому первое утверждение, что куртки были летними, оно не соответствует действительности. И соответственно мы все должны понимать, что те цифры, о которых говорили журналисты, что якобы куртка стоит 20 или 30 долларов, мы понимаем, что за 30 долларов невозможно купить зимнюю куртку", — рассказал Грушовец.

Также общественный совет установил, что Минобороны не имело инвойсов, которыми располагают журналисты. Инвойс — это счет-фактура, в котором указывается цена в частности в турецких документах. Их подает именно турецкий производитель при отгрузке товаров. Поэтому Грушовец говорит, что Министерство обороны и не должно было бы их иметь.

Кроме того, производитель не получал полной предоплаты по договору. Сейчас антикоррада выясняет, почему так случилось, потому что контракт это предусматривал. Представители антикоррада планируют отправиться на склады, чтобы пообщаться с военными. Вопрос, это летние или зимние куртки были — не стоит. О завышенной цене Евгений Грушовец говорит, что здесь вопрос тоже не к Минобороны. Потому что при заключении контракта ведомство видит цену. Каким образом производитель декларирует изделия в своей стране или во время транзита в других странах — не касается Министерства обороны, утверждает председатель совета.

Грушовец заявляет, что в ближайшее время они попытаются установить, была ли коррупционная составляющая в закупке. Журналисты обнаружили, что было приобретено 180 тысяч курток, которые существенно подорожали транзитом в Украину. А среди соучредителей турецкой компании был племянник нардепа от "Слуга народа". Также Грушовец сказал, что приобретено более 180 тысяч курток, в том числе у украинских компаний.

Видео расследования

Напомним, журналисты опубликовали расследование о закупках Минобороны курток. 23 августа во время заседания Антикоррупционного комитета ВРУ замминистра обороны Денис Шарапов показал, что покупало ведомство. Нардеп Ярослав Железняк показал цены на одежду, которые якобы имеют разницу в три раза.

26 августа Алексей Резников предложил пару главе антикоррупционного комитета Анастасии Радиной, а также журналисту "Украинской правды" Михаилу Ткачу. В тот же день журналист и нардеп ответили отказом.