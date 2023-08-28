Коснется даже россиян за границей: Путин подпишет новый указ о мобилизации в сентябре, — СМИ

По словам журналистов, в Кремле хотят подписать новый указ после Единого дня голосования, чтобы негативная реакция россиян не повредила рейтингам партии "Единая Россия".

В конце сентября президент РФ Владимир Путин подпишет новый указ о мобилизации в России. Соответствующий проект уже подготовлен в Кремле. Об этом сообщило издание ZN.UA со ссылкой на свои источники в спецслужбах Украины.

Сообщается, что дата подписания указа была выбрана в Кремле не случайно. Так, в РФ уже пройдет Единый день голосования, а потому негативная реакция россиян не повлияет на поддержку кандидатов от партии "Единая Россия". Кроме того, как предполагается, на момент подписания указа из отпусков и каникул вернется большое количество россиян.

Кроме того, как сказано в материале, в указе планируется предложить тем гражданам России мобилизационного возраста, которые находятся за рубежом, вернуться домой в течение недели после подписания Путиным. Тогда они смогут отслужить в ВС РФ один год.

Единый день голосования в РФ

Отметим, что 10 сентября в РФ пройдет Единый день голосования. Так, пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 субъектов федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 16 субъектах страны.

Напомним, что 25 августа глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия может мобилизовать еще 450 тысяч человек. Он заявил, что в России ежемесячно набирают в армию 20-22 тысячи человек, но сейчас идет речь о призыве дополнительных сотен тысяч бойцов.

Также 18 августа в Генштабе Эстонии заявили, что в Кремле не хотят проводить мобилизацию россиян, хотя она нужна для фронта. По словам полковника Марта Вендла, в РФ хотят увеличить число контрактников в армии. Предполагается, что их количество как-то сможет покрыть потери.