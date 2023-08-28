На Западе не хватает квалифицированных переводчиков для обучения бойцов ВСУ, — Financial Times

Для обучения украинских военных нужна специальная лексика, которая не используется в повседневном общении. Поэтому инструкторы называют языковой барьер вызовом номер один.

Обучать военных осваивать сложную технику никогда не было просто. Особенно, когда речь идет о представителях Дании, Германии и Нидерландов, которые учат бойцов ВСУ через некомпетентных переводчиков. Об этом сообщает Financial Times.

"Переводчики — это вызов номер один", — заявил Мартин Бонн, нидерландский бригадный генерал, который является заместителем председателя многонациональной учебной миссии ЕС.

С ноября 2022 года в ЕС обучают украинских солдат осваивать конкретные образцы оружия и тактики. Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, которым часто довольно сложно справиться с имеющимся словарным запасом. До конца 2023 года 10 000 украинских солдат пройдут подготовку в Германии, что является частью более широкой инициативы по обучению украинских войск. Всего на Запад направили 63 тысячи бойцов.

"Большой проблемой является перевод слов, которые используются в военном или техническом контексте... Слова, которыми никто не пользуется в повседневной жизни", — объясняет Бонн.

Бойцы говорят, что Leopard 1A5 по некоторым показателям лучше Т-72, говорят танкисты

Вместе с тем инструкторы не жалеют слов в похвале бойцов за мотивацию. Украинские военные выразили удовлетворение тем, что они узнали в Клике о танке Leopard 1 A5. Однако отметили, что новая техника лучше старой.

При этом проблемы с переводчиками есть не только в Германии, но и в Дании, где около 8 летчиков и десятки вспомогательного персонала обучаются на F-16.

Напомним, 8 августа в Минобороны Британии показали кадры обучения украинских бойцов на территории Соединенного Королевства.

5 августа СМИ писали, что восемь летчиков Воздушных сил уже готовы учиться на истребителях F-16 .