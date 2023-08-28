На Западе не хватает квалифицированных переводчиков для обучения бойцов ВСУ, — Financial Times
Для обучения украинских военных нужна специальная лексика, которая не используется в повседневном общении. Поэтому инструкторы называют языковой барьер вызовом номер один.
Обучать военных осваивать сложную технику никогда не было просто. Особенно, когда речь идет о представителях Дании, Германии и Нидерландов, которые учат бойцов ВСУ через некомпетентных переводчиков. Об этом сообщает Financial Times.
"Переводчики — это вызов номер один", — заявил Мартин Бонн, нидерландский бригадный генерал, который является заместителем председателя многонациональной учебной миссии ЕС.
С ноября 2022 года в ЕС обучают украинских солдат осваивать конкретные образцы оружия и тактики. Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, которым часто довольно сложно справиться с имеющимся словарным запасом. До конца 2023 года 10 000 украинских солдат пройдут подготовку в Германии, что является частью более широкой инициативы по обучению украинских войск. Всего на Запад направили 63 тысячи бойцов.
"Большой проблемой является перевод слов, которые используются в военном или техническом контексте... Слова, которыми никто не пользуется в повседневной жизни", — объясняет Бонн.
Вместе с тем инструкторы не жалеют слов в похвале бойцов за мотивацию. Украинские военные выразили удовлетворение тем, что они узнали в Клике о танке Leopard 1 A5. Однако отметили, что новая техника лучше старой.
При этом проблемы с переводчиками есть не только в Германии, но и в Дании, где около 8 летчиков и десятки вспомогательного персонала обучаются на F-16.
Напомним, 8 августа в Минобороны Британии показали кадры обучения украинских бойцов на территории Соединенного Королевства.
5 августа СМИ писали, что восемь летчиков Воздушных сил уже готовы учиться на истребителях F-16 .